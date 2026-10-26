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В писмо до Радев КНСБ и КТ "Подкрепа" поискаха спешни мерки за АЕЦ "Козлодуй"

26 октомври 2026, 9:35 часа 667 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
В писмо до Радев КНСБ и КТ "Подкрепа" поискаха спешни мерки за АЕЦ "Козлодуй"

Финансовото състояние на АЕЦ „Козлодуй“ и ДП „Радиоактивни отпадъци“ се влошава и има необходимост от предприемане на мерки в кратки срокове. Това пише в писмо, изпратено от КНСБ и КТ „Подкрепа“ до премиера Румен Радев и вицепремиера и финансов министър Гълъб Донев.

Конфедерацията на независимите синдикати в България и Конфедерацията на труда „Подкрепа“ изразяват тревога поради постъпващата информация за влошаващо се финансово състояние на АЕЦ „Козлодуй“ и на Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“, гласи позицията.

Проблем със заплатите и мерките за пенсиониране на парсенал

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"Ние споделяме напълно важното значение на ядрената енергетика за икономическото състояние на страната, както е посочено в Управленската програма на Правителството до 2030 година. Считаме, че заложените в Програмата мерки за развитие на този сектор са адекватни и ги подкрепяме. Въпреки че на човешкия фактор в ядрената енергетика се отделя специално внимание при разработване на стратегическите документи, текущото състояние при изпълнение на социалните програми на тези дружества е незадоволително – индексирането на заплатите на персонала изостава от общите нива на инфлацията у нас, а наши членове ни алармират за забавяне при изплащането на заплати в последните месеци", пише в писмото.

Според синдикатите се прилагат мерки за пенсиониране на персонала, като се забелязва и обезпокоителната тенденция за подаване на заявления за по-ранно пенсиониране.

"Това е индикатор за намаляващо доверие към устойчивостта на сектора и не спомага за привличане на млади хора дори в АЕЦ „Козлодуй“. Дружеството не може да си позволи активна политика за привличане на млади специалисти с предоставяне на жилища, осигуряване на условия за децата и семействата им в рамките на гр. Козлодуй. При това плановете за пенсиониране предвиждат средно по 150 души на година да напускат централата, а новопостъпващите са значително по-малко, пък и те се задържат за кратко време в повечето случаи", смятат синдикатите.

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Сложна финансова ситуация

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Според КНСБ и КТ „Подкрепа“ АЕЦ „Козлодуй“ е поставена в изключително сложна финансова ситуация след прилагането на редица действия от предишни правителствата и парламентите в последните години.

"Централата е задължена да „продава“ голяма част от произведената електроенергия на цена от около 25 Евро / МВтч (под себестойност) на специалния сегмент на Българската независима енергийна борса, на който ЕРП-тата купуват електроенергия, с цел да се поддържат изкуствено по-ниски от пазарните цени на тока за битовите потребители, както и за да се осигури работа на държавните ТЕЦ, а от там и на мините. Останалата произведена енергия централата може да продава на свободния пазар, но с ограничение на пределна цена от 61,37 Евро / МВтч. Ако борсовата цена е по-висока от тази стойност, то централата плаща 90% „данък“ на Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ (ФСЕС) от разликата между реалната цена на продажба и пределната. Отделно централата плаща 5% от оборота си на ФСЕС като определена от закона такса „сигурност на електроенергийната система“. Допълнително централата плаща вноски във фондовете „Извеждане от експлоатация“ и „РАО“ (общо около 300 млн. Евро/година)", пишат синдикатите.

"Въпреки че вече не се отнема 100% от печалбата на дружеството, то продължава да плаща по-голямата част от печалбата си като дивидент на държавата, понякога и авансово. Вноската на централата във ФСЕС е повишена от предишното правителство с около 200 млн. – от 389 на 589 милиона лева. В изпълнение на условията по лицензиите си, централата следва да обезпечи значителни средства, свързани със задълженията по управление на отработилото ядрено гориво. В резултат на дружеството се налага да тегли скъпи банкови заеми, а всичко това води до ограничаване на социалната и ремонтни програми на АЕЦ „Козлодуй“. Ние се отнасяме с разбиране за общото финансово състояние на държавата и за необходимостта от отделяне на средства от приходите на АЕЦ „Козлодуй“ за общосоциални мерки, но считаме, че не трябва да се допуска влошаване на финансовата устойчивост на дружеството, а от там и за енергийната сигурност на страната", гласи позицията.

Предложения

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С цел ограничаване на появилите се негативни тенденции от синдикатите предлагат няколко мерки. Първо, да се повиши пределната цена, която остава в дружеството при продажби на свободен пазар. Второ, да се възстанови практиката държавното дружество да отделя като дивидент 50% от печалбата си, за да може да развива адекватна инвестиционна програма по удължаване на ресурса до 2050 година.

И трето, да се промени нормативното изискване за изчисляване на вноските към фондовете „Извеждане от експлоатация“ и „РАО“ на база на продажните нива на борсата. "Правилно е тези вноски да се определят на база на приходите на АЕЦ „Козлодуй“, съобразно определяните им тавани за продажба в комбинираната група на НЕК ЕАД и на база пределна цена от продажба на свободен пазар", смятат още синдикатите.

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КТ Подкрепа КНСБ АЕЦ Козлодуй
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
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