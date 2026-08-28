САЩ са близо до сключване на мегасделка за венецуелските петролни находища

Администрацията на американския президент Доналд Тръмп води преговори с временното правителство на Венецуела за придобиване на дял от собствеността върху огромните петролни ресурси на южноамериканската страна, съобщава Axios, като цитира двама американски служители. Историческата сделка ще увеличи повече от два пъти петролните резерви на САЩ, като ще черпи от страна, която разполага с най-големите доказани резерви в света, пише и БТА. Още: Тежка здравна криза застрашава САЩ заради Иран. Ирански дронове атакуват като в "Междузвездни войни" (ВИДЕО)

Подробностите

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Допълнителен натиск за подписване на сделката са войните в Иран и Украйна, които нарушиха световните доставки на петрол и повишиха цените. Стратегическият петролен резерв на САЩ сега е на 40-годишно дъно.

Подробностите все още се уточняват, но дискусиите включват повече от дузина продуктивни петролни находища - не всички от 300-те милиарда барела доказани резерви на Венецуела.

Въпросните находища, които имат 90 милиарда барела доказани резерви, са били контролирани от бивши венецуелски вътрешни лица - включително някои, които са били обвинени - както и от интереси, някога контролирани от Китай, каза служителят.

В замяна на предоставянето на дялово участие на САЩ, правителството на Венецуела ще се възползва от частни компании, включително американски фирми, които ще разработват находищата и ще връщат повече приходи от петрол в страната.

Споразумението за петрол с Венецуела ще бъде определящ момент за президента Тръмп, който направи енергийната сигурност и господство на САЩ в Западното полукълбо стълбове на така наречената си "Доктрина Донроу".

"Президентът Тръмп е близо до осигуряване на енергийното бъдеще на Америка за поколения напред, не само в САЩ, но и в цялото полукълбо", каза втори служител.

Тръмп започна да обсъжда насаме начини за придобиване на дялово участие във венецуелските нефтени находища още преди да разреши залавянето на 3 януари на венецуелския диктатор Николас Мадуро, който е обвинен в наркотероризъм в Ню Йорк.

Петролният сектор на Венецуела изпадна в лошо състояние поради наследството от социалистическо лошо управление от страна на Мадуро и неговия предшественик Уго Чавес, след като той пое властта през 1999 година. Разговорите бяха водени от държавния секретар на САЩ Марко Рубио и изпълняващия длъжността президент на Венецуела Делси Родригес.

Миналия месец висши служители от Държавния и Отбранителния департамент се срещнаха със своите колеги в Каракас, за да обсъдят повече подробности. Заместник-началникът на кабинета на Белия дом Стивън Милър също играе важна роля.

Администрацията е чувствителна към обвиненията, че Родригес ще даде природните ресурси на Венецуела на САЩ, каза един служител, така че "правим всичко възможно, за да покажем как това ще бъде от полза за народа на Венецуела, защото ще бъде". Точният срок за финализиране на сделката е неясен, но министърът на енергетиката Крис Райт обсъжда посещение във Венецуела следващата седмица.

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