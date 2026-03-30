Радар за икономика: Най-важните новини на 30 март 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните икономически новини за изминалия ден, 30 март 2026 г.

Инфлацията в България отново тръгна нагоре: Експресна оценка

Инфлацията в България през март, измерена през индекса на потребителските цени (ИПЦ), тръгва нагоре. Това показва експресната предварителна оценка на Националния статистически институт (НСИ), публикувана днес. Очаква се месечната да бъде 0,7 на сто, а годишната - 3,9 на сто. През февруари на месечна база тя беше 0,3 на сто, а на годишна - 3,3 на сто, а януарските й стойности бяха съответно - 0,7 на сто и 3,6 на сто.

В разгара на криза с горивата: КЕВР утвърди нова цена на природния газ

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) утвърди цена на природния газ за месец април 2026 г. в размер на 34,27 евро/MWh, без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС, съобщиха от регулатора. На тази цена "Булгаргаз“ ЕАД ще продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

Още: В разгара на криза с горивата: КЕВР утвърди нова цена на природния газ

"Парите под дюшеците свършиха": Пазарът на имоти тръгна надолу

Охлаждането на имотния пазар у нас започна. След рекордния ръст през 2025 г., според новите данни предлагането се е увеличило, а броят на сделките спада, което е ясен сигнал за навлизане в по-балансирана фаза. От началото на 2026 г. се наблюдава спад на сделките с около 10% и ръст на предлагането с над 25%. Времето за сключване на една сделка също е по-голямо.

Бизнес климатът в България се влошава в почти всички сектори

През март 2026 г. общият показател на бизнес климата в България намалява с 3,8 пункта в сравнение с февруари в резултат на неблагоприятния бизнес климат в промишлеността, търговията на дребно и в сектора на услугите. Това съобщи Националният статистически институт (НСИ). Единственият сектор, в които показателят не се понижава, а запазва равнището си от преходния месец февруари, е секторът строителство.

Още: Бизнес климатът в България се влошава в почти всички сектори

Цената на петрола скочи отново след коментар на Тръмп

Цената на петрола се повиши в азиатската търговия в началото в първата за седмицата сесия на фона на ескалацията на напрежението в Близкия изток и изказване на президента на САЩ Доналд Тръмп. В интервю за "Файненшъл таймс“ той заяви, че предпочитаният от него вариант по отношение на Иран е "да вземе петрола в Иран", като направи паралел с действията на САЩ във Венецуела.

