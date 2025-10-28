Реалното потребление на домакинствата в ЕС и еврозоната расте

Реалното потребление на домакинствата на глава от населението в ЕС през второто тримесечие на 2025 г. се увеличава с 0,4 на сто след спад от 0,3 на сто през предходното тримесечие. В същото време реалните доходи на домакинствата на глава от населението нарастват с 0,6 на сто, след като са останали стабилни през първото тримесечие на 2025 г., сочат данните на европейската статистическа агенция Евростат.

Реалното потребление на домакинствата на глава от населението в еврозоната през второто тримесечие на 2025 г. се повишава с 0,3 на сто след спад от 0,1 на сто през предходното тримесечие. В същото време реалните доходи на домакинствата на глава от населението се увеличават с 0,5 на сто след ръст от 0,1 на сто през първото тримесечие на 2025 г.

През второто тримесечие на 2025 г. увеличението на реалните доходи на домакинствата на глава от населението в ЕС и еврозоната и ЕС се дължи основно на положителния принос на възнагражденията на служителите и социалните помощи, различни от социалните трансфери в натура. За разлика от тях текущите данъци и нетните социални осигуровки оказват най-голямо отрицателно въздействие, както в ЕС, така и еврозоната.

Нормата на спестяване на домакинствата през второто тримесечие на 2025 г. се увеличава с 0,3 процентни пункта в сравнение с предходното тримесечие в ЕС и еврозоната.

Сред страните членки, за които има налични данни, нормата на спестяване на домакинствата нараства в девет страни членки и намалява в пет. Финландия е отбелязала най-голямо увеличение (2,2 процентни пункта), следвана от Белгия (1,5 процентни пункта) и Швеция (1,3 процентни пункта). В същото време най-голямо намаление се наблюдава в Дания, Унгария и Нидерландия (-0,6 процентни пункта и в трите страни).

