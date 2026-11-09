Тръмп: Ако не бяха изборите за Конгреса, щяхме да имаме споразумение с Иран. Рубио: Не сме близо (ВИДЕО)

"Искаха споразумение точно преди изборите за Конгреса и това им дава "сертификат за надежда". Ако нямаше избори, можеше да имаме сделка с Иран в следващите няколко дни“. Това заяви американският президент Доналд Тръмп в интервю за предаването "60 минути" по CBS. "Те са готови да сключат споразумение с мен и щяхме да имаме сделка, ако не бяха изборите. Ще има споразумение при всички положения", добави той - Още: Тръмп обяви каква е вероятността за нови удари срещу Иран
Trump on Iran: We were close to making a deal with Iran. If we didn't have this election, we might have had a deal. This gives them hope. https://t.co/3hVa8g7ujW— Clash Report (@clashreport) November 9, 2026
Trump on Iran: They were ready to make a deal with me. We would have had a deal except for this election. We will make a deal anyway. https://t.co/k2LQaaf8Im— Clash Report (@clashreport) November 9, 2026
Думите на Тръмп обаче се различават от това, което каза американският държавен секретар Марко Рубио – точно както беше наскоро за войната в Украйна. Според Рубио, САЩ и Иран не са на ръба на пробив за сделка. И уверение, че Тръмп предпочитал да решава всеки проблем по пътя на дипломацията. "Ако има шанс за сделка, ще го използваме", обеща Рубио, с уточнение, че засега ситуацията не е плодотворна. "Исканията на иранците са просто неприемливи, в някои случаи са скандални и абсурдни и наистина нереалистични", каза американският държавен секретар – ОЩЕ: Рубио: Никой не твърди, че сме близо до мир в Украйна. Тръмп: Много сме близо (ОБЗОР – ВИДЕО)
Marco Rubio on Iran: I wouldn't say we're on the verge of a breakthrough. Trump would always prefer to solve every problem diplomatically. Sometimes that's not possible. But if there's a chance to do it, we will explore it. Right now, it hasn't been very productive. https://t.co/N0sv6S0Uzu— Clash Report (@clashreport) November 8, 2026
Marco Rubio on Iran: The Iranian demands are simply not just unacceptable, but in some cases outrageous and ridiculous, and really not realistic. https://t.co/QwQBn8531F— Clash Report (@clashreport) November 8, 2026
Докъде с Газа?
Междувременно изданието Axios съобщава, че Тръмп е призовал все още действащия израелски премиер Бенямин Нетаняху да продължи с мирния си план за Газа след изборите в Израел. Планът, договорен от администрацията на Тръмп, включва разоръжаване на "Хамас", демилитаризиране на Газа и прехвърляне на управлението на палестинска технократска администрация. Изпълнението му е в застой от месеци, до голяма степен поради израелската политическа опозиция - ОЩЕ: Николай Младенов: Днес имаме три неща, които нямахме преди година - планът за Газа минава към изпълнение (ВИДЕО)
Вашингтон сега иска напредък, независимо кой ще сформира следващото правителство на Израел и настоява за пълно сътрудничество от страна на Израел.
На този фон, бившият американски държавен секретар Антъни Блинкен настоя, че няма как Израел да изчезне, каквито въжделения има сред арабите от много време (Палестина от реката до морето), но и не може Израел да се разширява чрез колонизиране и нови и нови села на заселници. "Има 7 млн. израелци и 7 млн. палестинци – никой няма да иде никъде. И ако това не бъде признато като факт, ако няма желание да се действа по въпроса, Израел никога няма да има сигурност", каза Блинкен:
Former U.S. Secretary of State Antony Blinken: To those who are advocating from the river to the sea, who want Israel to go away, guess what? It's not. But to those who are advocating for a greater Israel, who want to continue to build settlements, who want the Palestinians to go away, guess what? They're not. There are 7 million Jews. There are 7 million Arabs and Palestinians. No one is going anywhere. And unless you are willing to recognize that fact, and unless you're willing to act on that fact, this will never be resolved, and Israel will never fundamentally be secure. I believe to the bottom of my heart, as I have throughout, that the only way forward is through a secure Israel and a sovereign Palestine.— Clash Report (@clashreport) November 9, 2026
Същевременно той оправда войната на Нетаняху срещу Газа – намерението му било да унищожи "Хамас", не да избива невинни палестинци. Само че Международният наказателен съд в Хага търси Нетаняху за военни престъпления срещу цивилни в Газа, на първо място – използване на глад като оръжие! Но по думите на Блинкен светът трябвало да признае правото на Израел да реагира сурово на терористичната атака на "Хамас" от 7 октомври, 2023 година. Трябвало обаче да се признят ужасът и страданията на палестинците заради тази реакция. А Майк Помпео, бившият държавен секретар на САЩ от времето на първия мандат на Тръмп, добави: "Ударихме болница в Газа. Не знаете колко много сме работили със секретаря Блинкен да сме сигурни, че не удряме болници никъде по света. Лошите не се тревожат и за секунда колко цивилни убиват" - Още: ООН: Израел продължи да извършва геноцид в Газа след примирието
Former U.S. Secretary of State Antony Blinken: The Israelis didn't intend to harm Palestinians. The target was Hamas. https://t.co/SKrmEPc0Mf— Clash Report (@clashreport) November 9, 2026
Former U.S. Secretary of State Antony Blinken: We have to be able to acknowledge the rightness of Israel's imperative to respond after October 7th. We also have to be able to acknowledge the horror of the suffering of Palestinians in Gaza in the many days thereafter. https://t.co/RRsc2hloXm— Clash Report (@clashreport) November 9, 2026
Former U.S. Secretary of State Mike Pompeo: We struck a hospital in Gaza. You don't know how hard Secretary Blinken and I worked to make sure we didn't strike hospitals anywhere. The bad guys don't spend a second worrying about how many civilians they kill. https://t.co/u3wjXytVQb— Clash Report (@clashreport) November 9, 2026