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Тръмп: Ако не бяха изборите за Конгреса, щяхме да имаме споразумение с Иран. Рубио: Не сме близо (ВИДЕО)

09 ноември 2026, 7:42 часа 954 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Тръмп: Ако не бяха изборите за Конгреса, щяхме да имаме споразумение с Иран. Рубио: Не сме близо (ВИДЕО)

"Искаха споразумение точно преди изборите за Конгреса и това им дава "сертификат за надежда". Ако нямаше избори, можеше да имаме сделка с Иран в следващите няколко дни“. Това заяви американският президент Доналд Тръмп в интервю за предаването "60 минути" по CBS. "Те са готови да сключат споразумение с мен и щяхме да имаме сделка, ако не бяха изборите. Ще има споразумение при всички положения", добави той - Още: Тръмп обяви каква е вероятността за нови удари срещу Иран

Думите на Тръмп обаче се различават от това, което каза американският държавен секретар Марко Рубио – точно както беше наскоро за войната в Украйна. Според Рубио, САЩ и Иран не са на ръба на пробив за сделка. И уверение, че Тръмп предпочитал да решава всеки проблем по пътя на дипломацията. "Ако има шанс за сделка, ще го използваме", обеща Рубио, с уточнение, че засега ситуацията не е плодотворна. "Исканията на иранците са просто неприемливи, в някои случаи са скандални и абсурдни и наистина нереалистични", каза американският държавен секретар – ОЩЕ: Рубио: Никой не твърди, че сме близо до мир в Украйна. Тръмп: Много сме близо (ОБЗОР – ВИДЕО)

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Докъде с Газа?

Междувременно изданието Axios съобщава, че Тръмп е призовал все още действащия израелски премиер Бенямин Нетаняху да продължи с мирния си план за Газа след изборите в Израел. Планът, договорен от администрацията на Тръмп, включва разоръжаване на "Хамас", демилитаризиране на Газа и прехвърляне на управлението на палестинска технократска администрация. Изпълнението му е в застой от месеци, до голяма степен поради израелската политическа опозиция - ОЩЕ: Николай Младенов: Днес имаме три неща, които нямахме преди година - планът за Газа минава към изпълнение (ВИДЕО)

Вашингтон сега иска напредък, независимо кой ще сформира следващото правителство на Израел и настоява за пълно сътрудничество от страна на Израел.

На този фон, бившият американски държавен секретар Антъни Блинкен настоя, че няма как Израел да изчезне, каквито въжделения има сред арабите от много време (Палестина от реката до морето), но и не може Израел да се разширява чрез колонизиране и нови и нови села на заселници. "Има 7 млн. израелци и 7 млн. палестинци – никой няма да иде никъде. И ако това не бъде признато като факт, ако няма желание да се действа по въпроса, Израел никога няма да има сигурност", каза Блинкен:

Същевременно той оправда войната на Нетаняху срещу Газа – намерението му било да унищожи "Хамас", не да избива невинни палестинци. Само че Международният наказателен съд в Хага търси Нетаняху за военни престъпления срещу цивилни в Газа, на първо място – използване на глад като оръжие! Но по думите на Блинкен светът трябвало да признае правото на Израел да реагира сурово на терористичната атака на "Хамас" от 7 октомври, 2023 година. Трябвало обаче да се признят ужасът и страданията на палестинците заради тази реакция. А Майк Помпео, бившият държавен секретар на САЩ от времето на първия мандат на Тръмп, добави: "Ударихме болница в Газа. Не знаете колко много сме работили със секретаря Блинкен да сме сигурни, че не удряме болници никъде по света. Лошите не се тревожат и за секунда колко цивилни убиват" - Още: ООН: Израел продължи да извършва геноцид в Газа след примирието

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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