Цената на петрола смени посоката в началото на седмицата след думи на Тръмп за Иран

Цените на петрола спаднаха при отварянето на пазара в понеделник, 9 ноември, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е крайно малко вероятно да разпореди нови атаки срещу Иран, докато преговорите за прекратяване на конфликта отбелязват напредък. Все пак има съобщения и от двете страни за атаки срещу кораби в Ормузкия проток или в близост до ключовия воден маршрут.

Цените

Цената на сорта „Брент“, който е референтен за Европа, падна с 84 цента, или 0,85%, до 97,48 долара за барел в началото на азиатската търговия. Към 9:10 ч. българско време цената е още по-ниска - 97,13 долара. В края на миналата седмица "Брент" затвори при 98,32 долара за барел след резкия спад, предизвикан от победата на демократите в изборите за Конгреса в САЩ.

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Цената на американския сорт WTI в началото на търговията днес спадна с 32 цента, или 0,35%, до 90,51 долара за барел. Към 9:10 ч. българско време цената е още по-ниска - 90,20 долара. В края на миналата седмица WTI затвори при цена от 90,83 долара за барел.

Цената на „Брент“ следе надолу със 17% миналата седмица – най-резкият седмичен спад от началото на пандемията от COVID-19 и най-големият в абсолютни стойности - по данни на LSEG, датиращи от 1988 г. Точно в края на работната седмица имаше леко повишение, но сега посоката отново е надолу.

Тръмп заяви, че едва ли ще има нови удари по Иран

Американският президент Доналд Тръмп в неделя определи за "крайно малко вероятно" САЩ да нанесат нови военни удари срещу Иран. „Зависи дали ще подпишат, или не, много силно споразумение“, заяви той в телефонно интервю за CNN. „Отговорът е, че е много малко вероятно това да се наложи".

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Тръмп намекна за подновяване на атаките срещу Иран след междинните избори в САЩ миналата седмица, но досега няма признаци за мащабна военна операция от страна на Щатите. Техеран заяви, че ще отвърне с удари по американски и израелски цели, ако има нова ескалация.

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Тим Уотърър, главен анализатор в KCM Trade, определи коментарите на Тръмп като „по-умерени“, но заяви, че „пазарът все още очаква да види дали междинните избори са довели до трайна промяна в подхода на Тръмп към конфликта, или това е просто поредната временна промяна в тона“, предаде думите му CNBC.

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Пазарът пак тръгва към излишък

Петролният пазар отново се насочва към излишък, тъй като възстановяващите се доставки от Близкия изток, нарастващото производство в други страни и слабото търсене са довели до това глобалното предлагане да надвиши потреблението, се посочва в доклад на JPMorgan от петък, в който се прогнозира излишък от 1,1 милиона барела на ден през септември. Той ще се увеличи до 1,4 милиона барела на ден през октомври.

В неделя Ирак постигна споразумение със САЩ за разрешаване на износа на иракски петрол през Ормузкия проток по морски маршрут в близост до Оман, заяви външният министър Фуад Хусеин в интервю за Al Jazeera. Той посочи, че загубите на Ирак от войната в Иран и прекъсванията в износа на петрол са достигнали 60 милиарда долара.

Отделно от това хутите - йеменските бунтовници, подкрепяни от Иран - поеха отговорност за атака срещу офисите на саудитската държавна енергийна компания Saudi Aramco в столицата Рияд в неделя, при която прозорците бяха изпочупени, но не бе съобщено за жертви.