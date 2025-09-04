Рязка промяна в цената на петрола заради ефекта "ОПЕК+"

Цената на петрола се понижи в четвъртък, 4 септември, продължавайки спада от над 2% от предходната сесия. Причината - инвеститорите и търговците очакват срещата на ОПЕК+ през уикенда, на която производителите вероятно ще обсъдят поредно увеличение на целите за добив. Вчера сесията започна с цена на референтния за Европа сорт Брент от 68,95 долара за барел, а американският West Texas Intermediate (WTI) се продаваше за 65,43 долара за барел. Впоследствие имаше спад, а днес търговията стартира със солидно понижение.

Цените

Цената на суровия петрол тип Брент от Северно море спадна с 44 цента спрямо момента на затваряне на пазарите вчера - или 0,65% - и се установи на 67,16 долара за барел.

Цената на американския WTI спадна с 45 цента - или 0,7% - до 63,52 долара за барел.

Факторите: важната среща на ОПЕК+

Осем членове на Организацията на страните износителки на петрол и нейните съюзници, известни под общото наименование ОПЕК+, ще оценят по-нататъшното увеличение на производството за октомври на среща в неделя, съобщи Reuters.

ОПЕК+ вече се съгласи да увеличи целите за производство с приблизително 2,2 милиона барела на ден от април до септември, в допълнение към увеличението на квотата с 300 000 барела на ден за Обединените арабски емирства. През последните месеци, въпреки ускоряващото се увеличение на производството, цените на петрола в Близкия изток запазиха статута си на най-високите регионални цени в световен мащаб. Това засили увереността на Саудитска Арабия и другите членове на ОПЕК да увеличат производството, според доклад на Haitong Securities.

Вследствие на това фючърсите на Брент вероятно ще се установят в диапазона 60-65 долара, което ще изтласка WTI в диапазона от 50 до 60 долара.

ОПЕК+ планира да обсъди възможността за по-нататъшно увеличаване на производството, като се основава на увеличението от 547 000 барела на ден, приложено през септември. Този стратегически ход има за цел да балансира нарастващото предлагане от страни извън ОПЕК като САЩ, Бразилия и Канада, като същевременно управлява рисковете от глобално пренасищане, което би могло да дестабилизира цените.

Чакат се и данни за запасите в САЩ

Участниците на пазара също очакват правителствените данни за запасите от суров петрол в САЩ, които ще бъдат публикувани по-късно в четвъртък - един ден след обичайното. Според пазарни източници, цитиращи данни на Американския петролен институт (API) от сряда, запасите от суров петрол в САЩ са се увеличили с 622 000 барела през седмицата, приключила на 29 август.

Прогнозата на API за нарастване на запасите от суров петрол в САЩ противоречи на прогнозите на анализатори, анкетирани от Reuters, които според средната си оценка смятат, че запасите са спаднали с 2 милиона барела.

Американската енергийна информационна администрация (EIA), цитирана от Economy Middle East, прогнозира, че производството на суров петрол в САЩ ще достигне рекордните 13,41 милиона барела на ден през 2025 г. благодарение на напредъка в производителността на сондажите, въпреки че се очаква спад през 2026 г. Краткосрочната енергийна прогноза на EIA предвижда средни цени на суровия петрол тип Брент от около 74,31 долара за барел през 2025 г., а на West Texas Intermediate – 70,31 долара, като подчертава общата тенденция към умерени цени. Важно е да се отбележи, че ОПЕК+ коригира целите за производство и пазарните условия се променят.

