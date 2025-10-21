12-годишно момче е наръгано с нож в столично училище

12-годишно момче е било наръгано с нож в столично училище в квартал "Христо Ботев". Инцидентът е станал тази сутрин, около 10 ч., като веднага е подаден сигнал към телефон 112. Прободната рана е в областта на рамото, а пострадалото дете вече се намира в "Пирогов", потвърди МВР за Actualno.com. Според информацията нападателят е осмокласник. Все още не е ясно какво е състоянието на наръганото момче.

За нашата медия от МВР уточниха още, че училището, в което е станал кървавият инцидент, е 94 СУ "Димитър Страшимиров".

Според директорката на училището не е имало напрежение между двете деца, нито между техните семейства, а наръгването е станало "за части от секундата", по време на голямото междучасие, на "шега". По нейни думи пострадалото дете е адекватно след инцидента.

И двете семейства са уведомени и са в училището, а осмокласникът, извършил нападението, е с тежко семейно положение, тъй като неговият баща починал, а грижи в оглеждането му полагат баба му и дядо му, съобщава bTV и уточнява, че нападателят вече е задържан.

Агресия сред учениците

В последните дни агресията между ученици нараства. Само преди броени дни 15-годишно момче почина, след като беше наръгано с нож в столичен мол от свой връстник. Трагедията се разигра в неделя вечерта (19 октомври), около 19:30 часа, в търговски център на бул. "Александър Стамболийски". Според първоначалната информация, на третия етаж на мола, в зоната с ресторанти, е избухнал скандал между две младежки компании. Словесният спор бързо ескалирал във физическа саморазправа, по време на която 15-годишното момче е получило прободна рана с нож. Часове след инцидента извършителят беше задържан.

