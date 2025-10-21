"Входът не се вижда, дано учениците стигнат до стаите": Реалността с боклука в "Люлин" и "Красно село" (СНИМКИ)

Столична община се похвали преди дни, че 80% от контейнерите за боклук в "Красно село" и "Люлин" са почистени. "Но жителите на точно тези два района имат друго мнение по въпроса", написа в профила си във Facebook общинският съветник от "Спаси София" Борис Бонев, като се позовава на оплаквания на живущи. Припомняме, че от 5 октомври има криза с боклука в "Люлин" и "Красно село". До това се стигна, след като договорът с фирмата, която досега почистваше двата района, изтече, а нов не е сключен, защото кандидатът предложи цена в пъти над заложената.

Каква всъщност е реалността?

Страницата на кв."Люлин" в социалната мрежа е залята от коментари и снимки, от които се виждат преливащи контейнери с боклук навсякъде в района. Най-притеснителна и страшна е гледката пред училищата.

"Кофите пред 27 СУ в Люлин-6 преливат, не са изхвърляни с дни!", алармира Ивайло Георгиев, като прилага и снимки.

"Браво на кмета и цялата организация ! Дано утре учениците стигнат до класните стаи, че входа не се вижда на 40 СУ ! Вместо да ходите да се чекнете за снимка по булевардите, елате да видите резултатите от работата си", коментира Анита Нодкова, друг гневен жител Люлин.

Снимки с пълни кофи за боклук и едрогабаритни отпадъци около тях е споделила и Дани Йорданова, като уточнява че са от ул. "Никола Беловеждов".

Снимките са придружени с гневни коментари, че не се чисти и кварталът тъне в отпадъци, като става рой за плъхове, мишки и клошари, а местата за паркиране са свършили, тъй като боклукът ги е превзел.

Преди няколко месеца кметът на столичните райони "Люлин" Георги Тодоров, заедно с кмета на "Младост" – Ивайло Кукурин, напускат партията си "Продължаваме промяната" (ПП). Причината - оказван им е натиск да участва в предварително договорени обществени поръчки. Тодоров твърди, че са му направени "конкретни предложения за проценти и определени фирми, свързани с действащ депутат от ПП". След този скандал съпредседателят на ПП Кирил Петков подаде оставка, а зам.-кмет на София Никола Барбутов беше задържан.

Ситуацията в район "Красно село" не е по-различна – преливащи от боклук и непочистени кофи. Кметът на район "Красно село" Цвета Николаева заяви вчера пред БНТ, че сметоизвозването е подобрено, но "не е такова, каквото трябва да бъде".

Ситуацията е критична. Затова и недоволни граждани организират акция на 23 октомври (четвъртък) в 8:30 часа под надслов "Да засипем парламента с боклука от столицата ни".

А лидерът на "Спаси София" се обръща към кмета Васил Терзиев и заявява, че с нетърпение очаква в четвъртък (23 октомври) на редовното заседание на Столичния общински съвет плана му за справяне с кризата в двата квартала, както и за останалите 18 района, чиито договори изтичат до два месеца. "Това е поет от него ангажимент и е важно да се изпълни, за да предвидим необходимото финансиране чрез общинския съвет", аргументира се Бонев.