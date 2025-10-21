Войната в Украйна:

Шокиращ случай на фемицид в България: Мъж застреля три жени

Шокиращ случай на фемицид е станал в България. Три жени са загубили живота си, след като са били застреляни от техен роднина. Убийството се е случило през нощта на 20 срещу 21 октомври 2025 г. в къща в село Люляково, община Руен, съобщиха от Областната дирекция на МВР – Бургас. Сигналът за инцидента  е подаден около 4:14 часа в Районното управление – Руен. По първоначални данни 25-годишен мъж е прострелял и убил 73-годишната си леля, 47-годишната си майка и 13-годишната си сестра.

Пожар

След стрелбата в къщата е възникнал пожар. Огънят е потушен от пожарникари, като в дома са открити телата на трите жертви. 7-годишният брат на извършителя, който също е бил прострелян, е успял да избяга и да потърси помощ. Детето е настанено в болнично заведение с нараняване в седалищната област и е без опасност за живота, уточняват от полицията.

В резултат на незабавни оперативно-издирвателни действия служители на ОДМВР – Бургас са задържали извършителя около 9:35 часа. По случая е образувано досъдебно производство под ръководството и наблюдението на Окръжна прокуратура – Бургас.

