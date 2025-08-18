Ръст на цените на храните: КНСБ каза къде пазаруваме по-скъпо

Месец за месец не се виждат големи поскъпвания, задържат се цените на храните. Кафето обаче поскъпва с около 9%, минералната вода с 4%, плодовете също поскъпват. Сумарно се вижда, че има поскъпване на цените на храните, въпреки че не е драстично. Това заяви пред БНТ главният икономист на КНСБ Любослав Костов. Цените и тяхното поскъпване ни задават по-интересни въпроси, като е установено поскъпване в по-големите търговски вериги, отколкото в по-малките, отчете Костов.

10% са по-скъпи яйцата в големите търговски вериги, отколкото в малките търговски вериги, даде още един пример главният икономист на КНСБ. От производителя на едро и дребно до щанда да се известли процеса и надценката, на която се дават стоките, призова Любослав Костов.

Според него с таван на цените няма да може да се регулират цените на храните, защото е непазарна мярка. Няма как с таван на цените да се бори спекулата и инфлацията, изтъкна синдикалистът.

Той е на мнение, че правителството е закъснало с информационната кампания за въвеждане на еврото. Любослав Костов се надява кабинетът заедно с Комисия за защита на потребителите (КЗП), Комисия за защита на конкурецията (КЗК) и НАП да се преборят със спекулата и с ръста на цените.

Любослав Костов напомни и тезата на КНСБ, която гласи, че синдикатите настояват за хоризонтална политика по доходите в Бюджет 2026. С по-малко пари може да се постигне по-добър ефект, добави още главният икономист на КНСБ. Синдикатите ще настояват първо за увеличаване на доходите в бюджета за догодина.

