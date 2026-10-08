Ръст от 1,41 евро на литър гориво на колонка: УНСС очерта негативен сценарий след новата система за търговия с емисии

Цените на горивата в България, а от там цените на стоките и услугите и годишната инфлация ще скочат дори при позитивен сценарий, при който не влизат в сила новата европейска система за търговия с емисии (ETS 2) и правната рамка на Европейския съюз, уреждаща разширяването на възобновяемата енергия REDIII, но с тяхното въвеждане ръстът на цените и инфлацията ще е много по-голям. Това показва проучване за търговия с емисии ETS 2, представена доц. д-р Янко Христозов, заместник-ректор УНСС по време на енергиен форум за конкурентоспособност и конкурентно и сигурно енергийно бъдеще, организиран от БПГА и под егидата на енергийното министерство.

"REDIII, и ETS 2 са като моркова и тоягата. Ако ползвате повече възобновяема енергия - ще плащате по-малко квоти за изкопаеми горива. ЕК не си дава сметка, че морковът ни става доста по-скъп, защото трябва допълнително да повишим цената заради биодела на горивата", смята той.

По думите на проф. Христозов тези две регулации са трудно изпълними и ще бъдат трудно поносими за гражданите на ЕС. Според него най-добрият вариант е отлагане на тези регулации и промяна на целта на мерките. Около това се обединиха по-рано и шест държави от Централна и Източна Европа в лицето на България, Гърция, Полша, Румъния, Чехия и Словакия. ОЩЕ: Против рецептата за катастрофа: В България шест държави подписаха обща декларация срещу енергийните свръхрегулации (ВИДЕО)

"Нашата основна задача бе да оценим какви ще бъдат ефектите в ETS 2 върху цените на горивата и върху икономиката в България. Въпросите, които изникнаха се оказаха изключително много. Не са окончателни резултатите, срокът за завършване на анализа е до края на месеца", уточни проф. Христозов.

Трите сценария и цените на горивата

Проучването е разгледало три сценария. Позитивен е този, който не включва въвеждането на новите свръхрегулации на ЕС, т.е. без REDIII, и ETS 2, което ще доведе до ръст на цените на литър гориво на колонка в размер на 0,20 евро.

Вторият вариант е по средата като предвижда цените на горивата само с REDIII, което означава нарастване на цената на литър бензин и дизел на колонка с 0,75 евро.

Третият е негативен, защото прогнозата предвижда, че само с ETS 2 цените на горивата ще се повишат с 1,41 евро на литър бензин и дизел на колонка.

При първия вариант цената на зелените квоти ще е 70 евро на тон въглероден двуокис, при втория 281 евро на тон, а третият до 501 евро на тон, което се очаква в рамките на 4 седмици да се прехвърли на колонката и да се плаща от крайния потребител.

Потребителските цени и инфлацията

Очаква се сценириите да се отразят еднокатно върху потребителските цени и да ги повишат между 1 и 7,5%.

"За 2028 г. при първия сценарий между 1% и 1.1% увеличение на потребителските цени, за втория вариант между 4 и 4,2% ръст и най-негативния сценарий между 7.2 и 7.5% при третия сценарий.

Според проф. Христозов това ще доведе до допълнителна инфлация всяка година.

"Аз не мога да разбера правим индустрията си неконкурентоспособна и правим това, което аз наричам една административна инфлация. Нещо, кеото ни се налага от едни регламенти, което няма нужда да се случва в реалността", коментира пред медиите председателят на УС на БПГА Светослав Бенчев.

"Видяхме данните, които представиха от УНСС и това, което може да се очаква като поскъпване от 20 евроцента до 1,4 евро допълнитено върху всеки литър гориво, ако схемата не се отложи след 1 януари 2028 г.", каза още Бенчев и обобщи, че всички горива ще поскъпнат след въвеждането на тази система за търговия с емисии административно и от първия ден, т.е. изкуствено. ОЩЕ: "Всяка бомба в Украйна и Иран се усеща във всеки дом и офис": Пулев е против допълнителен ценови натиск от свръхрегулации