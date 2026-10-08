"Всяка бомба в Украйна и Иран се усеща във всеки дом и офис": Пулев е против допълнителен ценови натиск от свръхрегулации

"Всяка една бомба, всяка една ракета, която пада в Украйна и в Иран се усеща в дома на всяко едно семейство и в офиса на всяка една индустрия под формата на ценови шок, на загуба на конкурентоспособност. Това каза вицепремиерът и министър на икономиката и индустрията Александър Пулев по време на енергиен форум в София за конкурентно и сигурно енергийно бъдеще, в който участват представители на Централна и Източна Европа в това число България, Гърция, Полша, Словакия, Чехия и Румъния.

Форумът е организиран от Българската петролна и газова индустрия и е под егидата на българското енергийно министерство.

"Енергетиката е кръвоносната система на всяка една индустрия и всяка една икономика. В момента текат редица геополитически процеси, които преначертават глобалната карта. На нашето правителство се пада нелеката задача да търсим локални проблеми за глобални решения и ние го правим в дух на партньорство и открит диалог", заяви Пулев.

Зелените политики кне трябва да водят до допълнителен ценови натиск

В тази връзка според него зелените политики не трябва да водят до допълнителен ценови натиск, те трябва да бъдат съобразени с нуждите на държавите.

Думите му дойдоха в контекста на декларация между шестте участващи държави от Централна и Източна Европа срещу свръхрегулациите в ЕС, в която влизат газовите асоциации на България, Гърция, Полша, Словакия, Чехия и Румъния. ОЩЕ: Против рецептата за катастрофа: В България шест държави подписаха обща декларация срещу енергийните свръхегулации

Гърция призова за реалистични цели, а Румъния за странни регулации

От своя страна Деспина Палярута, която е генерален секретар по енергетиката и минералните ресурси в Министерството на околната среда и енергетиката на Гърция, отчете, че трябва да се подготви план, който да осигури устойчивост.

"Какво е необходимо, за да бъдем конкурентоспособни и да осигурим една разумна енергията система в периода на преход. Понякога в този момент, особено в Гърция, говорим за зеления преход - това често обърква хората, защото едновременно с това говорим за Вертикалните коридори, за инициативите свързани с природния газ. Трябва да имаме реалистични и прагматични цели и подхода към тях.

Представителят на румънската енергийна асоциация Даниел Апостол заговори за странни регулации, като дори ги нарече нереалистични. ОЩЕ: Нови европравила и нови цени на горивата: В България се създава общ фронт пред ЕК