Войната в Украйна:

Рязко поскъпване на бензина и дизела в България ще е спекулация: Обяснение на база думи на финансовия министър

08 март 2026, 13:45 часа 279 прочитания 0 коментара
Рязко поскъпване на бензина и дизела в България ще е спекулация: Обяснение на база думи на финансовия министър

Засилени проверки и контрол от страна на НАП, КЗК и КЗП, за да се предотвратят спекулативни увеличения в цените на горивата в България - това обеща служебният финансов министър Георги Клисурски в предаването "Неделя 150" на БНР.

Още: Георги Клисурски: Без удължителен бюджет държавата спира да плаща след 31 март

Според наблюденията на Клисурски, има леко поскъпване на горивата в България - между 5 и 9 евроцента на литър за последната седмица. Той но определи текущите нива от 1.30 – 1.35 евро за "сравнително нормални".

На фона на ескалиращото напрежение в Близкия изток, финансовият министър увери, че към момента няма заплаха за доставките на суров петрол за България. По думите му доставките през Черно море са осигурени (от Азербайджан, като 70% от петрола за България идват от там), а страната разполага и с алтернативни планове през Египет, Либия и Азербайджан. С други думи - петролът на България в огромната си част не идва от Близкия изток - но през седмицата БНТ направи интервю със собственик на безиностанция в Русе, който обясняваше как чака 3 лв. на литър цена на бензина именно заради движението на световните пазари. Там може би европейският сорт "Брент" ще стигне и надхвърли 100 долара за барел през следващата седмица.

Още: Трайчо Трайков изчисли при каква цена на петрола ще поскъпне горивото на колонката

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
Бензин Горива дизел цени на горивата цена на бензина цена на дизела
Още от Икономика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес