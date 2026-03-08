Рязко поскъпване на бензина и дизела в България ще е спекулация: Обяснение на база думи на финансовия министър

Засилени проверки и контрол от страна на НАП, КЗК и КЗП, за да се предотвратят спекулативни увеличения в цените на горивата в България - това обеща служебният финансов министър Георги Клисурски в предаването "Неделя 150" на БНР.

Според наблюденията на Клисурски, има леко поскъпване на горивата в България - между 5 и 9 евроцента на литър за последната седмица. Той но определи текущите нива от 1.30 – 1.35 евро за "сравнително нормални".

На фона на ескалиращото напрежение в Близкия изток, финансовият министър увери, че към момента няма заплаха за доставките на суров петрол за България. По думите му доставките през Черно море са осигурени (от Азербайджан, като 70% от петрола за България идват от там), а страната разполага и с алтернативни планове през Египет, Либия и Азербайджан. С други думи - петролът на България в огромната си част не идва от Близкия изток - но през седмицата БНТ направи интервю със собственик на безиностанция в Русе, който обясняваше как чака 3 лв. на литър цена на бензина именно заради движението на световните пазари. Там може би европейският сорт "Брент" ще стигне и надхвърли 100 долара за барел през следващата седмица.

