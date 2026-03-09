Анализатор прогнозира кога ще усетим поскъпването на петрола заради войната в Иран

Поскъпването на петрола зависи от това колко ще продължи конфликтът в Иран и блокирането на Ормузкия проток. Съществува геополитически риск за цената на петрола и газа. Това обясни енергийният експерт от Центъра за изследване на демокрацията Цветомир Николов в ефира на bTV. По думите му основният проблем с доставчиците е това, че няма как корабите да напуснат района – застрашава се екипажът, няма кой застраховател да поеме този риск.

"На пазара на дребно има достатъчно голяма конкуренция, за да се гарантира, че няма спекула. На цената на едро обаче няма никаква конкуренция – там е само рафинерията в Бургас", уточни експертът.

"Няма опасност за българските достави на суров петрол, защото над 80% се доставят от Казахстан. Ценовата индексация обаче се базира върху индекса на борсата, оттам идва основното увеличение", обясни Николов.

По думите му доставките са фиксирани, договорите не подлежат на промяна. "Няма причина да се ограничава износът. Основният проблем е, че суровината, която влиза, е скъпа. Държавата може да намали определени данъчни ставки", каза експертът.

Относно повишаването на цените на горивата по бензиностанциите Николов обясни, че търговците на дребно го правят, така шокът да не е ударен. "Нормални търговски практики", каза още Николов.

На въпрос кога да очакваме ръст на инфлацията, той отговори, че "Топлофикация" зависи много от ръста на цената на природния газ, но пък отоплителният сезон е към своя край. "По отношение на горивата, там ще бъде основният шок, но не очаквам голяма инфлация. До две-три седмици би трябвало да се усети леко повишение на цените от случващото се", прогнозира той.