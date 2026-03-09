Сенатор от САЩ взе да се моли на Израел да не съсипва петрола в Иран

Ама моля ви се, не стреляйте по петролните рафинерии и бази - в такъв дух сенаторът-републиканец Линдзи Греъм се активира (или беше активиран) след материал на The Washington Post как САЩ били смаяни и разгневени от мащаба на израелската въздушна кампания срещу петролни обекти в Иран. Картина какво става си припомнете с видеа - ОЩЕ: Планове: Спецчасти на САЩ и Израел влизат в Иран за обогатения уран. Идва ли мощен удар срещу иранския петрол? (ВИДЕО)

"Нашите съюзници в Израел показаха невероятни способности, когато става въпрос за сриване на убийствения режим в Иран. Америка е изключително благодарна. Въпреки това, скоро ще дойде ден, в който иранският народ ще бъде отговорен за собствената си съдба, а не режимът на убийствения аятолах.

В това отношение, моля, бъдете внимателни какви цели избирате. Нашата цел е да освободим иранския народ по начин, който не осакатява шанса му да започне нов и по-добър живот, когато този режим се срине. Петролната икономика на Иран ще бъде от съществено значение за това начинание", написа Греъм в профила си в социалната мрежа "Х".

Our allies in Israel have shown amazing capability when it comes to collapsing the murderous regime in Iran. America is most appreciative.



However, there will be a day soon that the Iranian people will be in charge of their own fate, not the murderous ayatollah’s regime.



In… — Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) March 9, 2026

Още: Петролът заши звучен шамар на повтарящия "само глупаците мислят различно" Тръмп (ВИДЕО)

Греъм досега многократно е влизал в светлината на прожекторите и винаги в угода на президента на САЩ Доналд Тръмп - ОЩЕ: Сенатор от САЩ заплаши аятоласите с убийство, иранският престолонаследник готов да се намеси (ВИДЕО)