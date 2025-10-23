Санкции затварят "Лукойл Нефтохим" - идва ли национализация? Мартин Владимиров пред Actualno

Вече е ясно - първите преки санкции на САЩ срещу Русия, наложени в настоящия мандат на Доналд Тръмп - засягат и България. След като Министерството на финансите на Съединените щати удари с наказателни мерки енергийните гиганти "Лукойл" и "Роснефт", рафинерията край Бургас "трябва да затвори" до 21 ноември, каза пред Actualno.com Мартин Владимиров - директор на програма „Енергетика и климат“ в Центъра за изследване на демокрацията.

Рафинерията е под санкции от днес, защото е контролирана от основното дружество - "Лукойл", обясни той. Това е така, тъй като Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ наложи санкции спрямо руските енергийни компании, техни дъщерни дружества, както и дружества, в които те пряко или косвено притежават 50 и повече процента от капитала.

Възможна ли е сега продажба на "Лукойл"?

Според Мартин Владимиров сега "Лукойл" трябва да продаде рафинерията "Нефтохим" край Бургас, но за под един месец това би се случило "трудно" - освен ако процесът не е на финален етап и държавата не се разбърза.

"Най-разумно е държавата да я поеме под държавен контрол, но не да я национализира, а да управлява доставките след 21 ноември", посочи той.

Снимка: Студио Actualno

Рафинерията не работи с руски петрол в последните две години и санкциите на САЩ нямат общо с това дали нефтът идва от Русия, или не. Проблемът е в разплащането – свързан е с трансакциите и платежната система SWIFT, тъй като собствеността на дружеството е руска. "Банката няма да ти приеме банковото нареждане, когато важат санкции", обяснява Владимиров.

Според премиера Росен Желязков страната ни има срок до 21 ноември, за да вземе решение как ще постъпи с рафинерията "Лукойл Нефтохим". "Предстои скрийнинг и проучване на възможността за назначаване на управител, както и всички други опции, които българското законодателство позволява", уточни той и каза, че всяко решение ще се съгласува с ръководството на рафинерията.

Криза с горивата?

"Санкциите не възпрепятстват производството и доставката на петролни продукти, тъй като рафинерията отдавна не работи с руски петрол", каза Желязков и увери, че няма риск от криза с горивата. Доставките на бензин и дизел в страната няма да бъдат засегнати, подчерта премиерът.

По думите му, рафинерията трябва да продължи да работи, тъй като има достатъчни количества произведени горива, които гарантират стабилността на пазара.

Снимка: Лукойл Нефтохим Бургас

Съдбата на бензиностанциите на "Газпром" у нас

Мартин Владимиров отбеляза и още нещо важно - "много трудно ще бъде вписан новият собственик" на бензиностанциите на "Газпром" у нас. Българската агенция по вписванията "ще срещне затруднения", смята той.

Причината - Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ е спряла продажбата на дъщерни дружества на сръбската компания НИС в Румъния, България и Босна и Херцеговина. "Газпромнефт" има 44,9% дял в НИС, Сърбия притежава 29,9% от акциите, а базираната в Санкт Петербург компания "Интелиджънс", свързана с "Газпром", е с 11,3% дял. Заради санкциите на САЩ срещу НИС, които цели 8 пъти бяха отлагани, но най-сетне влязоха в сила този месец, компанията опитва да продаде всичките си активи в съседните на Сърбия държави. Само че според информационна агенция "Данас" точно наказателните мерки са блокирали разговорите за продажба.

Новината е доста изненадваща предвид факта, че в началото на октомври в България Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) разреши продажбата на бензиностанциите на "Газпром" - те оперират под марката на "Нис Петрол". Сделките се изразяват в придобиване на едноличен контрол от фирма "Уни Енерджи“ върху "Нис Петрол“. "Уни Енерджи" търгува с автомобилни горива на дребно в България и притежава общо 11 бензиностанции под марката "Авиа".

