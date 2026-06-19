Шишче за 0,19 евро, порция ориз - 0,13 евро: Сравнение на цените в Китай и България

В началото на май 2026 г. бе отбелязан най-значителния ръст от над от три години на производствените цени в Китай, отчетен през април. Инфлацията при потребителските цени пък се повиши с 1,2 на сто през миналия месец на годишна основа, сочиха данните на китайската Национална статистическа служба. Въпреки това се оказва, че в страната цените в някои сфери са невероятно ниски.

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Храна и напитки

Храната и напитките в ресторантите и кафенетата в различните региони са почти еднакви. Само в столицата Пекин на места има по-високи цени. Стойността на плодовете и зеленчуците зависи от сезона и региона на страната. В Китай цените на хранителните продукти в супермаркетите са еднакви, както в центъра на различните градове, така и в предградията.

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1 литър мляко – от 15 юана - 1,91 евро

8 яйца – от 10 юана - 1,28 евро - в България - 2,81 евро за 12 броя

0,5 кг ориз – около 3 юана - 0,38 евро - в България - 2.45 евро за 1 кг.

0,5 кг кристална захар – 5,9 юана - 0,75 евро

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бял хляб – 10 юана - 1,28 евро - вБългария - 1,12 евро;

0,5 кг скариди – 30 юана - 3,83 евро

1 кг риба – 22 юана - 2,81 евро

1 кг сирене – 100 юана - 12,75 евро

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1 кг картофи – 5 юана - 0,64 евро - в България - 0,58 - 1,79 евро.

1 кг домати – 13 юана - 1,66 евро - в България - 2,50 - 4,50 евро;

1 кг диня – 3,18 юана - 0,41 евро

вода – 1,5-2 юана - 0,19 евро - в България - 0,35 - 0,45 евро;

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сок – 14 юана - 1,79 евро

китайска бира – 5 юана - 0,64 евро

китайско вино – 40 юана - 5,10 евро

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Транспорт

Цената на билет за автобус е между 1–3 юана, като в някои градове цената зависи от маршрута и разстоянието. Цената на билет за метро в Пекин е 3 юана - 0,38 евро. Цената му е обвързана с разстоянието, колкото по-далечно е пътуването, толкова по-висока е цената. Цената на билет за метрото в Шанхай също е 3 юана - 0,38 евро.

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Цената на пробег на такси в Пекин започва от 13 юана - 1,66 евро, първите километри са включени в началната тарифа, а след това цената е според брояча. Кратко пътуване с такси излиза между 25–60 юана (3,19-7,65). Такси от летището до центъра на Пекин е на цена от 12,75 до 31,88 евро.

Да хапнем навън

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Може би една от най-интересните особености в Китай е цената на храната, която се продава навън.

Приблизителни цени на най-популярните ястия са следните:

Патица по пекински – 65 юана - 8,29 евро

Салата – 28 юана - 3,57 евро

Лазаня – 16 юана -2,04 евро

Пикантна супа – 25 юана - 3,19 евро

Местната бърза храна се приготвя директно на улицата. Порция ориз струва 1 юан - 0,13 евро, варена царевица – 2 юана - 0,26 евро, а шишче с месо – около 1,50 юана - 0,19 евро.

Наеми

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В големите китайски градове като Пекин и Шанхай наемът на едностайно жилище варира от 765,04 до 1020,05 евро. Разходите за ток, вода и газ за апартамент от 50 до 70 кв. са между 38,25 и 63,75 евро месечно. Отделен разход е отоплението, в северните провинции то е централизирано и се заплаща допълнително, като излиза между 255,01 и 382,52 евро на отоплителен сезон. Освен това в Китай наемодателите изискват предварително заплащане на три-шест месеца напред плюс депозит.

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Снимки: Getty images