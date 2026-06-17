Цените по Черноморието: Цаца до 12 евро, таратор - до 9 евро

Цените по българското Черноморие отново са тема на оживени коментари преди началото на активния летен туристически сезон, който ще е и първия в евро. Всички се питат колко ще струват най-търсените летни храни – цаца, калмари, миди, супи и морски дарове. Проверка в популярни плажни заведения в Бургас, известни като "капаните", показва, че цените не са се променили от миналата година.

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"Бирата е 2,10 евро, рибената чорба е 3,20 евро – поскъпнала е само с 10 цента. Цаца, бира и картофки струват 6 евро“, споделя в ефира на Нова телевизия Ани Валекова, управител на заведение на плажа. Порция риба на плажа в Бургас може да се намери за около 3 евро.

Разликите между заведенията обаче са значителни. Докато в бургаски капан рибената чорба е малко над 3 евро, в ресторанти от по-висок клас супа от морски дарове вече се предлага за около 4 евро.

В някои плажни барове в Созопол цената на таратор може да достигне 9 евро. Цацата пък е на цена от 12 евро, миди пане са около 15 евро.

В Несебър порция калмари е на цени от 11 до 13 евро, а белените скариди достигат почти 17 евро.

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В Свети Влас, цените зависят изцяло от категорията на заведението и предлаганите продукти. В ресторантите от висок клас менюто може да достигне съвсем други стойности. Порция омар например се предлага за около 160 евро, като от заведението обясняват, че доставната цена на специалитета е около 80 евро за брой.

"Опитваме се да отговорим на всякакви желания на клиентите - независимо дали са по-заможни или не. За нас всички гости са еднакво важни", коментира Николай Иванов, управител на ресторант.

От туристическия бранш обобщават, че по Черноморието вече има оферти за всеки бюджет – от цаца и бира за няколко евро до луксозни морски дарове за стотици. А изборът зависи от това какво преживяване търси туристът и колко е готов да плати за него.