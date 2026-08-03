"Няма да воюват с нас": Иран си играе дипломатически с България (ВИДЕО)

През последните 24 часа получихме множество обаждания от Обединеното кралство, България и Украйна, като всички те заявяваха, че няма да участват в никакъв конфликт срещу Иран. Това заяви говорителят на иранското външно министерство Исмаил Багаи пред Иранската държавна телевизия. Изказването на Багаи е знаково, след като България категорично беше посочена в ракурс, че е двигател на инициатива, с която да увери Иран, че не е заплаха за Ислямската република - ОЩЕ: Идва мир? Дяволът в детайлите при уж сходни позиции на Иран и Тръмп (ВИДЕО)

Iran's FM Spox. Esmail Baghaei:



In the past 24 hours, we have received numerous calls from the United Kingdom, Bulgaria, and Ukraine, all stating that they will not be a part of any conflict against Iran. pic.twitter.com/moRG6AhDPS — Clash Report (@clashreport) August 2, 2026

Дипломатическо унижение? Една ситуация, два подхода

Думите на Багаи са доста знакови и предвид разказ на предишния ни външен министър (служебен) Надежда Нейнски. Тя разказа на личната си страница във Facebook как е действал Техеран, когато служебното правителство на Андрей Гюров е предоставило летище "Враждебна" за американски самолети-цистерни.

Нейнски твърди, че иранският външен министър Абас Арагчи поискал да говори с нея, докато тя участвала на заседание на външните министри на ЕС в Брюксел. По думите ѝ, тя приела и очевидно това изненадало Арагчи и Техеран. Веднага последвала иранска реакция – Иран поискал от България публично да каже, че всъщност София първа е поискала разговор с Техеран. "Отказах. Разговорът не се състоя. На другия ден МВнР извика иранския посланик в София и го информира за официалната позиция по изпратената нота". Нейнски има предвид иранска нота, подобна на съвсем скорошната, с която сме предупредени да внимаваме като приемаме американски военни самолети – ОЩЕ: Веднага да размислите за американските самолети, иначе ще има последствия: Заплашително послание от Иран

Същевременно, Нейнски посочва, че сегашната ситуация с Безмер поразително напомня на това, което България е преживяла, когато тя беше външен министър. "Само че, този път разговорът се е състоял и то по инициатива на българската страна. Което даде възможност на Иран да го представи като извинение от страна на България за взето нейно суверенно решение. Нещо повече, министър на чужда държава си позволи публично да даде указания на българското правителство какво и как трябва да направи. И това остана без институционален отговор.Въпросът кой иска разговор в дипломацията не е само протоколен въпрос. Той е и политически сигнал, често пъти по-важен от съдържанието на самия разговор":

Иранските заплахи и ракети

На фона на България, Багаи сега говори и за Украйна като държава, която уж многократно уверила за последното денонощие Иран, че няма намерение да воюва с Ислямската република. Това при положение, че Украйна удари ирански кораб преди седмица и уби един моряк при удара – корабът беше атакуван, защото според Киев е доставял военен товар на Путинова Русия. След като Иран реагира остро, Украйна напомни, че от години Техеран доставя дронове и технология за безпилотни системи клас "Шахед" на Русия, а тези дронове са едно от най-ефективните руски оръжия във войната – ОЩЕ: Заради ударен кораб: Иран е готвел бомбардировка срещу Украйна

Известният украински военен анализатор Олександър Коваленко публикува анализ какви евентуално ракети може да използва Иран срещу Украйна. Но и той обърна внимание пред „Обозревател“, че иранските ракети имат нужда от подобрения, за да постигнат по-голяма точност и затова ползват често касетъчни боеприпаси – идеята е ракетата да удари приблизително района на набелязаната цел и касетъчната глава да помогне за поражения в по-голям мащаб, които да стигнат и до целта.

Кои са иранските ракети, на които Коваленко обръща внимание (за България те също са актуални, защото разстоянието между Украйна и нашата страна не е особено голямо):

Гадр (Ghadr) – обсег от приблизително 2000 км, тегло на бойната глава 650-750 кг.

Емад (Emad) – обсег от приблизително 2000 км, тегло на бойната глава 700-750 кг. Уникална характеристика на тази ракета е предполагаемата ѝ маневрена бойна глава, което усложнява прехващането и подобрява точността в крайната фаза на полета.

Седжил (Sejjil) има обсег от приблизително 2000 км и тегло на бойната глава 500-750 кг. Тази ракета с твърдо гориво има два ускорителни етапа и минимално време за разгръщане и изстрелване. Счита се за най-модерната балистична ракета в своя клас в арсенала на Иран.

Шахаб-3 (Shahab-3) има обхват до 2500 км, в зависимост от версията. Теглото на бойната глава варира от 760 до 1200 кг, също в зависимост от версията. Това е една от малкото балистични ракети с двигател с течно гориво, което изисква продължителна подготовка за изстрелване.

Ракетата Хорамшахр (Khorramshahr) и нейните варианти са от стратегическо значение, с обхват от 2000 км и, според някои източници, до 4000 км (това е силно съмнителна и вероятно иранска дезинформация). Теглото на бойната глава варира, в зависимост от версията, от 1500 до 1800 кг. Ракетата е с течно гориво и също така има доста дълго време за подготовка за изстрелване.

Коваленко предупреждава и, че Русия не спира да опитва да се сдобие с ирански ракети, на първо място балистични (Фатех-110, Золфагар, Фатх-360). Обаче Иран иска по-висока цена, отколкото Кремъл е готов да плати, както и руски военни технологии, за да развива собствения си военнопромишлен комплекс – затова и засега Русия успя да си уреди да получава севернокорейски ракети (КН-23) – ОЩЕ: Русия мина на ракети от КНДР - защо? Поляк заплаши Зеленски със смърт (ОБЗОР и ВИДЕО)