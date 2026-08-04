Тръмп твърди, че преговаря с Иран, Техеран отрича (ВИДЕА)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че между Вашингтон и Техеран се водят преговори за прекратяване на петмесечната война, предаде Ройтерс. Обаче Иран отрече да има такива разговори или планирани срещи - а американски официални лица заявиха анонимно, че това действително е така и директни разговори няма, има контакти през посредници. Още: Ново 20: Тръмп започва нови преговори с Иран, въпреки заканите, че ще ги унищожи със сила и мощ (ВИДЕА)

BREAKING: Trump on Iran:



This is their last chance to sign a good document. pic.twitter.com/sLD3HkQEV3 — Clash Report (@clashreport) August 3, 2026

Според Тръмп това е последен шанс Иран да постигне споразумение. Той заяви, че разговорите са започнали по инициатива на Техеран и с посредничеството на Саудитска Арабия, ОАЕ и Катар. Отделно той обвини иранското ръководство в двуличие и каза, че са поискани нови срещи в близко бъдеще. Американският президент казва, че когато Иран преговаря, публично не иска да го признае.

Техеран: Няма планирани преговори

Още: На фона на нови закани на Тръмп: САЩ търси нови начини да притисне Иран

Reporter: Talks with Iran are now off.



Trump: They are going on right now. It's an amazing thing.



They are not denying it this time.



But for some reason, when they are talking, they don't like to say that they are talking. pic.twitter.com/m1slQoACy0 — Clash Report (@clashreport) August 3, 2026

Преди това иранското външно министерство съобщи, че не се водят преговори със САЩ и няма насрочени такива. По думите на говорителя Есмаил Багаи в момента няма планове в Техеран да бъдат приемани чуждестранни делегации или да бъдат изпращани преговарящи в чужбина.

Всички ирански преговарящи са в страната, с изключение на външния министър Абас Арагчи, който е на религиозно поклонение в Ирак. Според Багаи единствените текущи разговори са с Оман за управлението на Ормузкия проток. Друг високопоставен ирански източник също заяви пред Ройтерс, че до края на седмицата няма планирани преговори.

Тръмп написа и публикация в социалната мрежа Truth Social, според която САЩ контролират Ормузкия проток, през който до преди конфликта са преминавали около една пета от световните доставки на петрол и втечнен природен газ.

Припомняме, че след като държавният глава на САЩ отмени планираните американски удари срещу Иран, петролът поевтиня с около 5%, като Брент падна до около 83,52 долара за барел.

Още: Тръмп обясни защо е отменил атаките срещу Иран, видял е прогрес за споразумение