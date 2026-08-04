Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Тръмп твърди, че преговаря с Иран, Техеран отрича (ВИДЕА)

04 август 2026, 6:15 часа 509 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Тръмп твърди, че преговаря с Иран, Техеран отрича (ВИДЕА)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че между Вашингтон и Техеран се водят преговори за прекратяване на петмесечната война, предаде Ройтерс. Обаче Иран отрече да има такива разговори или планирани срещи - а американски официални лица заявиха анонимно, че това действително е така и директни разговори няма, има контакти през посредници. Още: Ново 20: Тръмп започва нови преговори с Иран, въпреки заканите, че ще ги унищожи със сила и мощ (ВИДЕА)

Според Тръмп това е последен шанс Иран да постигне споразумение. Той заяви, че разговорите са започнали по инициатива на Техеран и с посредничеството на Саудитска Арабия, ОАЕ и Катар. Отделно той обвини иранското ръководство в двуличие и каза, че са поискани нови срещи в близко бъдеще. Американският президент казва, че когато Иран преговаря, публично не иска да го признае.

Техеран: Няма планирани преговори

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Преди това иранското външно министерство съобщи, че не се водят преговори със САЩ и няма насрочени такива. По думите на говорителя Есмаил Багаи в момента няма планове в Техеран да бъдат приемани чуждестранни делегации или да бъдат изпращани преговарящи в чужбина.

Всички ирански преговарящи са в страната, с изключение на външния министър Абас Арагчи, който е на религиозно поклонение в Ирак. Според Багаи единствените текущи разговори са с Оман за управлението на Ормузкия проток. Друг високопоставен ирански източник също заяви пред Ройтерс, че до края на седмицата няма планирани преговори.

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Тръмп написа и публикация в социалната мрежа Truth Social, според която САЩ контролират Ормузкия проток, през който до преди конфликта са преминавали около една пета от световните доставки на петрол и втечнен природен газ.

Припомняме, че след като държавният глава на САЩ отмени планираните американски удари срещу Иран, петролът поевтиня с около 5%, като Брент падна до около 83,52 долара за барел.

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Доналд Тръмп Иран война Иран
Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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