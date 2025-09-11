Войната в Украйна:

Ще бъде райско! Нови подробности за рекламния фестивал "Денят на мъртвите идеи"

Преди два месеца се разбра, че на 31.10.2025 г., Хелоуин, в София ще се проведе рекламен фестивал от нов тип. Неговият фокус пада не върху осъществени, а върху нереализирани проекти за маркетингова комуникация. Името му бе "Денят на мъртвите идеи" и дори само тази основна информация за събитието звучеше интригуващо. А сега организаторите разкриха нови подробности и изглежда, че фестивалът наистина не е за изпускане.

До момента знаехме, че на сцената ще се качат четирима лектори, представители на някои от най-големите брандове в България и Европа. А новината е, че към тях се присъединяват Камелия Иларионова, Ръководител отдел Маркетинг на един от партньорите на "Денят на мъртвите идеи" ПроКредит Банк, и Петър Кесерджиев, Бизнес и творчески лидер на Saatchi & Saatchi, част от Publicis Groupe. Двамата ще проведат дискусия на тема ефективното сътрудничество между рекламодател и рекламна агенция. 

Вече е ясно и къде ще се проведе фестивалът. Известно време той търсеше правилната локация и я откри в The Steps – креативно общностно пространство, което подкрепя различни каузи.

"Нашата мисия е да подобрим разбирателството в сферата на рекламата и маркетинга. Затова място, което изповядва ценностите на творчество, задружие и подкрепа за обществените интереси, е логичният дом за нас", казва Николай Димов, един от организаторите на "Денят на мъртвите идеи". 

Припомняме и че освен лекциите и дискусионния панел в рамките на събитието ще се проведе и изложба с креативни, но неосъществени проекти. Тя е отворена за всеки, който иска да покаже своите нереализирани идеи, и заявките вече пълнят инбокса на фестивала. Очаква се да бъдат експонирани десетки проекти.

Също така организаторите скоро ще започнат разпространението на мърчандайз, който ще помогне на всекиго да изрази своята креативна природа, както и на подкаста Dead Talks, който ще срещне слушателите с представители на някои от най-големите брандове и агенции в страната.

И може би най-важната информация – билетите за събитието са вече в продажба. Те се разпространяват през мрежата на Eventim.

Рекламният фестивал за креативни, но неосъществени концепции "Денят на мъртвите идеи" ще се проведе на 31.10.2025 г., Хелоуин в The Steps, гр. София. Повече за него може да научите на www.deadideasfest.com.

