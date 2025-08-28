Швейцарската икономика расте по-бавно заради митата

Сезонно изгладеният брутен вътрешен продукт (БВП) на Швейцария е нараснал с 0,1 на сто през второто тримесечие след увеличение от 0,7 на сто през първото тримесечие. Това сочат окончателните данни, публикувани днес от Държавния секретариат по икономическите въпроси, цитирани от БТА.

Окончателните данни съвпадат с експресната оценка за растеж от 0,1 на сто. Некоригираният спрямо спортните събития БВП също се е увеличил с 0,1 на сто, в съответствие с консенсусната прогноза.

На годишна база БВП, коригиран с отчитане на спортните събития, е нараснал с 1,6 на сто, след като преди това беше отчетен ревизиран растеж от 2 на сто. Изключвайки влиянието на спортните събития, швейцарската икономика е нараснала с 1,2 на сто, което е под ревизирания показател от 1,8 на сто и под пазарните очаквания за 1,4 на сто.

В прогнозата си от юни Експертната група на федералното правителство за бизнес циклите предвижда значително по-нисък от средния растеж на швейцарската икономика (2025 г.: 1,3 на сто, 2026 г.: 1,2 на сто). С въвеждането на по-високите американски мита върху вноса от Швейцария в началото на август перспективите се влошиха допълнително, уточняват от Държавния секретариат по икономическите въпроси.

