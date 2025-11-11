Синдикатите и ГЕРБ обсъждат бюджета за 2026 г.

Президентите на КТ "Подкрепа" и на КНСБ Димитър Манолов и Пламен Димитров ще се срещнат днес с лидера на ГЕРБ Бойко Борисов в централата на партията заради проектобюджета за 2026 година, обявиха от двата синдиката. Миналата седмица подобна среща беше проведена и с работодателските организации. В разговорите участват и представители на правителството.

Какво ще се обсъжда?

Целта на срещата е синдикалните лидери да споделят възгледите си по проектобюджета за догодина и неговото отражение върху работещите, пенсионерите, семействата с деца преди насроченото за четвъртък заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество.

Миналата седмица заседанието на тристранката се провали заради бойкот на работодателските организации, които нарекоха проектобюджета "вреден".

Веднъж вече документът претърпя корекции заради новия размер на минималната заплата за догодина. В първоначалния вариант тя беше определена на 605 евро вместо на 620, колкото трябва да е съгласно действащия законов механизъм за определянето й, което срещна гневния отпор на синдикатите.

Те не са съгласни и с предвидения ръст на бюджетните заплати с 5%. Недоволството на бизнеса и свързано основно с увеличението на данък дивидент и вдигането с 2 процентни пункта на вноската за пенсии.

От КТ "Подкрепа" дори определиха проектобюджета за антисоциален заради замразяването на обезщетенията за безработица и вдигането на втората година на майчинството от 780 на едва 900 лева.

От синдиката също са против вдигането на пенсионната осигуровка.

Предстои синдикалистите да решат и какви бъдещи действия ще предприемат в зависимост от това дали проектобюджетът ще претърпи нови корекции или не. Лидерът на Подкрепа Димитър Манолов не изключи възможността синдикалистите да не се явят на предстоящата тристранка.