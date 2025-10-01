Войната в Украйна:

Скоро: КЗК става като ДАНС след нови законови промени

На първо четене Народното събрание одобри промени в Закона за защита на конкуренцията, които значително разширяват правомощията на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК). Законопроектът, внесен от ГЕРБ и приет с 109 гласа "за", 35 "против" и 35 "въздържал се", идва само седмица след като получи зелена светлина от парламентарната комисия по икономическа политика и иновации.

С измененията КЗК ще може да разследва и санкционира нелоялни търговски практики не само в изрично уредените до момента случаи, а чрез обща забрана, която обхваща по-широк кръг дейности. Въвежда се нова процедура за доброволно уведомяване при сливания и придобивания, което ще даде възможност на институцията да се произнася и по сделки, които досега оставаха извън задължителния контрол. Още: Ще играе ли бухалката по магазините: Отговорът от КЗК

КЗК като ДАНС

Най-спорната промяна обаче е достъпът на КЗК до данни по Закона за електронните съобщения – включително IP адреси и информация за проследяване и идентифициране на връзки. Подобни правомощия до момента имаха единствено органите на националната сигурност и то само при тежки престъпления. Сега се предлага те да бъдат използвани и в административни производства, включително за предотвратяване на картели.

КЗК ще получи и засилени механизми за санкции – по-високи глоби, достигащи до 10% от оборота, както и временни мерки, които могат да се налагат още в хода на производството. Още: Пълен отчет на цени и промоции за основни храни: Изискване към търговските вериги от КЗК

Реакциите

Бизнес организациите реагираха остро. Българската стопанска камара определи достъпа до данни като "непропорционална мярка", която размива границата между наказателното и административното право. Според тях общата забрана за нелоялни практики е твърде неясна и ще доведе до субективни тълкувания и несигурност. Критика дойде и срещу предвиденото увеличаване на санкциите, които според БСК застрашават особено малките и средните предприятия.

Алиансът на технологичната индустрия, в който влизат телекомуникационни оператори и ИКТ компании, предупреди, че достъпът до трафични данни противоречи на европейското право. Съпротива изрази и Сдружението за модерна търговия, според което измененията са непропорционални, юридически неиздържани и неподкрепени с доказателства.

От другата страна стои Министерството на икономиката, което подкрепя законопроекта. Според министър Петър Дилов промените ще дадат възможност на КЗК да използва пълния си инструментариум за превенция и контрол. Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България също застана твърдо зад предложението, като го определи като гаранция за по-прозрачна и балансирана конкурентна среда. Подкрепа дойде и от синдикатите в лицето на КНСБ, според които новите правила ще осигурят равнопоставеност във веригата на доставки и по-добра защита за потребителите. Още: КЗК vs НСИ за цените на храните и магазините: Говори Росен Карадимов

Законопроектът предстои да бъде разгледан от парламентарните комисии преди окончателното гласуване в пленарна зала, но още сега е ясно, че дебатът около новите извънредни правомощия на КЗК ще продължи да разделя бизнеса и институциите.

Ивайло Анев
