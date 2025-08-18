Унгария обвини Украйна за спрения руския петрол, Киев: Оплачете се на приятелите си в Москва

Унгарският външен министър Петер Сиярто обвини Украйна за атаката по разпределителната станция "Унеча" в Брянска област - това е най-големият хъб на нефтопроводната мрежа "Дружба", по която все още тече руски петрол към Унгария. Нападението бе извършено преди дни, но днес, 18 август, министърът в кабинета на Виктор Орбан се оплака, че доставките не могат да бъдат възстановени и че руският зам.-министър на енергетиката Павел Сорокин го е информирал, че не се знае кога това може да се случи.

"Украйна отново атакува нефтопровода, водещ към Унгария, прекъсвайки доставките. Този последен удар срещу нашата енергийна сигурност е скандален и неприемлив!", написа Сиярто в X. Той добави, че експерти работят за възстановяване на трансформаторната станция, която е от съществено значение за функционирането на нефтопровода - това му е казал руският зам.-министър.

Унгария: Брюксел и Киев ни въвличат във война

"В продължение на 3,5 години Брюксел и Киев се опитват да въвлекат Унгария във войната в Украйна. Тези повтарящи се украински атаки срещу енергийните ни доставки служат на същата цел. Нека да бъда ясен: това не е нашата война. Ние нямаме нищо общо с нея и докато ние сме на власт, Унгария ще остане извън нея", заяви министърът от прокремълски настроеното правителство в Будапеща.

Унгария е доста зависима от руския петрол, защото през годините не диверсифицира източниците си, и сега страда, като интересното е, че насочва вниманието си не към Русия, която започна войната, а към Украйна.

Сиярто отново заплаши Украйна със спиране на тока, както и преди няколко дни, когато се разбра за атаката: "електроенергията от Унгария играе жизненоважна роля за захранването на вашата страна...", обърна се той към украинските управляващи.

Унгария е лидер както във вноса от, така и в износа на електроенергия за Украйна. Към първата половина на юни 44% от внесения ток в Украйна е дошъл от Унгария, съобщи преди няколко дни Дария Орлова от ExPro Consulting пред "РБК-Украйна".

Киев отвърна: На Унгария от години се повтаря, че Москва е ненадежден партньор

Украинският външен министър Андрий Сибиха не остана длъжен на Сиярто. "Петер, Русия, а не Украйна, започна тази война и отказва да я прекрати. От години на Унгария се повтаря, че Москва е ненадежден партньор. Въпреки това Унгария полага всички усилия да поддържа зависимостта си от Русия. Дори и след като започна пълномащабната война. Сега можеш да изпращаш оплакванията си – и заплахите си – на приятелите си в Москва", написа той в X.

