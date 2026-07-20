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Два танкера на гръцка компания са били ударени, докато минавали през осигурения от САЩ коридор в Ормуз

20 юли 2026, 17:40 часа 307 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Два танкера на гръцка компания са били ударени, докато минавали през осигурения от САЩ коридор в Ормуз

Гръцката корабна компания Dynacom Tankers съобщи, че в понеделник, 20 юли, два от управляваните от нея кораби са били ударени от снаряди с неизвестен произход, докато са плавали край бреговете на Оман. Това се случва в период, в който новото засилване на конфликта между САЩ и Иран пак заплашва търговското корабоплаване през Ормузкия проток - иранските сили атакуват кораби, а Съединените щати предприемат мерки за налагане на блокада върху пристанищата на страната.

Танкер с малтийски флаг поразен от два снаряда

Dynacom съобщи, че Kavomaleas – танкер, плаващ под малтийски флаг – е бил ударен от два снаряда, което е предизвикало пожар в машинното отделение и е наложило евакуация. „След задействането на бордовата противопожарна система капитанът взе решение да евакуира кораба“, се посочва в изявление на компанията.

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Всички членове на екипажа са били открити от властите в Оман и са били прехвърлени на брега, съобщи Dynacom, като добави, че поддържа тесни контакти с всички съответни регионални власти

Британската група за управление на морски рискове Vanguard посочи, че инцидентът е настъпил, докато корабът преминавал на около 8 морски мили северозападно от Кумзар в Оман.

Според договорите за наемане на кораби и източник от бранша - Kavomaleas е трябвало да натовари нефтопродукти в Персийския залив тази седмица.

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Агенцията за морски търговски операции на Обединеното кралство, която по-рано съобщи, че корабът е бил обгърнат от пожар, заяви, че не са постъпили сигнали за въздействие върху околната среда.

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Удар и по втори кораб на същата компания

В отделно изявление Dynacom Tankers съобщи, че друг от корабите ѝ – плаващият под либерийски флаг Acheloos – също е бил ударен от снаряд в понеделник, докато е преминавал през коридора в Ормузкия проток, осигурен от САЩ.

„Всички членове на екипажа са в безопасност и всички са налице. Корабът е отплавал към място за заставане на котва, докато се извършват оценки. Към момента няма съобщения за замърсяване“, се посочва в изявлението, цитирано от Reuters и The Jerusalem Post.

Acheloos е много голям танкер за превоз на суров нефт, способен да превозва 2 милиона барела петрол.

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Гръцката компания за морска сигурност Marisks съобщи, че Acheloos и Kavomaleas са били ударени приблизително по едно и също време и че и двата кораба са преминавали през подпомагания от САЩ южен коридор на Ормузкия проток.

В понеделник Иранската революционна гвардия съобщи, че два петролни танкера са „експлодирали“ и са били изведени от строя, след като са се опитали да преминат по „опасен южен маршрут“ през пролива. В неделя гвардията също съобщи за два кораба, участвали в „инцидент“ в същия район. Не е ясно дали двата инцидента са свързани помежду си и дали имат връзка с атаките срещу корабите на Dynacom.

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Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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