И САЩ, и Иран дадоха сигнал, че дипломацията е жива (ВИДЕО)

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че Съединените щати остават отворени за дипломатически преговори с Иран, въпреки че американските сили засилиха военната си кампания с девета поредна нощ на удари в страната. „Опитахме се многократно с Иран и ще продължим да се опитваме. Ако тази врата се отвори, ще се радваме да я видим отворена“, заяви топ дипломатът на Вашингтон пред репортери в съвместната база „Андрюс“ в Мериленд, преди да отпътува за срещата на върха на Асоциацията на държавите от Югоизточна Азия във филипинската столица Манила.

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Той обаче добави: „Тяхното поведение трябва да се промени, за да се промени и нашето". Рубио каза за Иран, цитиран от The New York Times: „Ние реагираме на тяхното поведение, а то се състои в изстрелването на ракети и дронове срещу кораби, включително и тази вечер".

Иран продължава да изпраща сигнали към Съединените щати, че иска да преговаря - както пряко, така и чрез посреднически държави, каза още Рубио, макар че не даде повече подробности. През изминалата седмица не е имало публични признаци за дипломатически усилия, напротив - двете страни ескалираха атаките си, а изход от конфликта, изглежда, не се очертава.

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В отговор на въпрос относно вече отменения план на президента Доналд Тръмп да въведе такса за ескортиране на кораби през Ормузкия проток, Рубио призова другите държави да поемат по-голяма отговорност и заяви, че „не е задача на Съединените щати да защитават корабоплаването за цялата планета завинаги“.

„Другите държави трябва да започнат да поемат по-голяма отговорност, било то с оборудване или финансови средства, за да помогнат за поемането на тази тежест“, каза той.

Marco Rubio on Iran:



It is not the United States' job to protect the entire planet forever. pic.twitter.com/PPOLP39glI — Clash Report (@clashreport) July 20, 2026

Тръмп за Иран: Вероятно ги спряхме за ядрено оръжие

"Работехме по малък проект, за да им попречим да придобият определена способност. Сега просто слагаме край на това", каза междувременно Тръмп за Иран. "Това, което правим сега, е да премахнем всякаква възможност те да разполагат с ядрена ракета. Ако погледнете ситуацията след седмица и половина – не след четири седмици, а след седмица и половина, две - ние вероятно ги спряхме, но не искам да използвам думата „вероятно“. Иран е претърпял много, много тежки щети. Те загубиха почти всичко във военно отношение. Останали са им съвсем малко неща. Имат няколко ракети. Имат няколко дрона. Имат известни производствени възможности, но не много".

"Ние контролираме пролива. Те не контролират нищо. Така че ще видим какво ще се случи", добави Тръмп.

Trump on Iran:



Iran has been very, very badly damaged. They've lost everything almost militarily. They've got very little left.



They've got some missiles. They've got some drones. They've got some manufacturing ability, not much.



We control the strait. They don't control… pic.twitter.com/C8cglnacj6 — Clash Report (@clashreport) July 20, 2026

Trump on Iran:



We were doing a little job in stopping them from having a certain capability. Now, we're just ending it.



So, it's really not the same thing. What we're doing now is we're ending any chance where they could have a nuclear missile.



If you look at it after a week… pic.twitter.com/0sy7EpbsC8 — Clash Report (@clashreport) July 20, 2026

Сигнал от Иран: готови сме за преговори, но...

Иран също заявява, че все още е отворен за преговори със САЩ, ако обаче националните му интереси бъдат защитени, по думи на говорителя на външното министерство Есмаил Багаеи. Техеран същевременно обвинява Вашингтон в нарушаване на предишните ангажименти за мир.

Иран твърди, че посредниците работят за облекчаване на напрежението и че е получил нови предложения, но не разкрива подробности.

"Нападенията срещу наблюдателната кула в Чабахар или срещу мостове и електроцентрали напомнят действията на "Ислямска държава" (ИДИЛ), заяви обаче Багаеи в атака срещу Вашингтон.

Iran's FM Spox. Esmail Baghaei:



Targeting the watchtower in Chabahar or bridges and power plants is reminiscent of ISIS's actions. pic.twitter.com/giLum56GPT — Clash Report (@clashreport) July 20, 2026

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