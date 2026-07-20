ДБ призова за спешен КСНС заради войната в Украйна и кризата в Близкия изток

От "Демократична България" са изпратили писмо до президента Илияна Йотова с настояване в най-кратък срок да свика Консултативния съвет за национална сигурност (КСНС). "Войната в Украйна, нестабилността в Черноморския регион, ескалацията на напрежението в Близкия изток и променящата се среда за сигурност в Европа изискват цялостна оценка на заплахите и обща позиция на отговорните държавни институции", се казва в писмото на ДБ.

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В него се посочва и че по закон редовни заседанията на КСНС се провеждат най-малко веднъж на 3 месеца, а настоящата силно усложнена среда за сигурност изисква навременен институционален диалог, координирани действия и ясно формулирана национална позиция.

"Липсата на предвидимост, последователност и координация във външнополитическите позиции на България отслабва доверието на нашите партньори и съюзници и ограничава способността на страната да защитава националния си интерес в условията на задълбочаващи се кризи", се казва още в искането на "Демократична България" към президента Йотова да свика КСНС.