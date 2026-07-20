Войната в Украйна:

ДБ призова за спешен КСНС заради войната в Украйна и кризата в Близкия изток

20 юли 2026, 12:30 часа 633 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
ДБ призова за спешен КСНС заради войната в Украйна и кризата в Близкия изток

От "Демократична България" са изпратили писмо до президента Илияна Йотова с настояване в най-кратък срок да свика Консултативния съвет за национална сигурност (КСНС). "Войната в Украйна, нестабилността в Черноморския регион, ескалацията на напрежението в Близкия изток и променящата се среда за сигурност в Европа изискват цялостна оценка на заплахите и обща позиция на отговорните държавни институции", се казва в писмото на ДБ. 

ОЩЕ: След думите на Радев за риск от тактически ядрени удари: ДБ настоява за спешен КСНС

В него се посочва и че по закон редовни заседанията на КСНС се провеждат най-малко веднъж на 3 месеца, а настоящата силно усложнена среда за сигурност изисква навременен институционален диалог, координирани действия и ясно формулирана национална позиция.

"Липсата на предвидимост, последователност и координация във външнополитическите позиции на България отслабва доверието на нашите партньори и съюзници и ограничава способността на страната да защитава националния си интерес в условията на задълбочаващи се кризи", се казва още в искането на "Демократична България" към президента Йотова да свика КСНС.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Илияна Йотова КСНС война Украйна война Иран
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес