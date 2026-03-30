Споразумение за газови находища в Средиземно море: Догодина газът може да тръгне към Европа

30 март 2026, 9:30 часа 240 прочитания 0 коментара
Кипър се подготвя да стане износител на природен газ на фона на новата енергийна криза в района заради войната в Близкия изток, а Европа търси алтернативи на руското гориво.

Кипърският президент Никос Христодулидис заминава на посещение в Египет, където днес се очаква да бъде подписано споразумение за търговска експлоатация на находищата на природен газ "Кронос" и "Афродита" в Средиземно море, съобщи кипърското издание "Филелефтерос".

Кипърският министър на енергетиката, търговията и индустрията Михалис Дамянос и министъра на петрола и минералните ресурси на Египет Карим Бадауи ще подпишат рамковото споразумение.

Експлоатация на първото кипърско газово находиеще

Кипър ще се стреми да осъществи първата си продажба на природен газ за Европа през Египет през 2027-2028 г., заяви президентът Никос Христодулидис в навечерието на важното посещение.

Газовото поле "Кронос" е напът да стане първото от откритите досега край Кипър 6 находища, което преминава от проучване към търговска експлоатация и износ на природен газ за Европа чрез терминалите за втечняване в Египет.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

"Кризата в Близкия изток показва, че използването на ресурсите от природен газ в Източното Средиземноморие трябва да бъде приоритет не само за Кипър, но и за ЕС като цяло", подчерта енергийният министър Михалис Дамианос.

Значението на срещата в Египет

Викторас Пападопулу, говорител на кипърския президент, съобщи, че Христодулидис ще участва и в EGYPES 2026 – водещото изложение и форум за енергетика в Египет, Северна Африка и Средиземноморието, което се провежда от днес до 1 април.

В рамките на изложението кипърският президент ще има среща с египетския си колега Абдел Фатах ас Сиси. Христодулидис ще разговаря и с изпълнителния директор на "Тотал Енерджис", концесионер на находището "Кронос".

През февруари издъния в Египет съобщиха, че споразумението с Кипър за изграждане на подводен газопровод, който да доставя природен газ от кипърското находище "Афродита", е част от стратегията на Кайро да се справи с вътрешния недостиг на синьо гориво и да се превърне в ключов регионален енергиен център, предаде БТА.

Според договорките Кайро и Никозия ще създадат базирана в Кипър компания за изграждане и експлоатация на морския газопровод на обща стойност над 2 милиарда долара.

Кипър е готов да финансира строителството в замяна на използване на египетската инфраструктура, включително инсталациите за втечняване и съоръженията за регазификация. Египетската "Източносредиземноморска газова компания" ще притежава дял от 10%.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Десислава Любомирова
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес