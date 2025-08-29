Войната в Украйна:

Стана ясно в кой сектор чуждите инвестиции в България са най-големи

29 август 2025, 16:04 часа 350 прочитания 0 коментара
Стана ясно в кой сектор чуждите инвестиции в България са най-големи

Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в нефинансовия сектор към 31 декември 2024 г. възлизат на 33,861 млрд. евро по текущи цени, показват предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ).

Най-голям е обемът на преките чуждестранни инвестиции в промишлеността - 14,432 млрд. евро, следван от сектора на услугите (търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство) - 7, 785 млрд. евро.

Преките чуждестранни инвестиции в нефинансовия сектор към 31 декември 2023 г. са възлизали на 32,566 млрд. евро, също по предварителни данни на НСИ, а за 2022 г. те са били 29,251 млрд. евро.

Още: Чуждите инвестиции у нас намаляват, отчете БНБ

Същевременно в структурата на ПЧИ по-съществено изменение през 2024 г. в сравнение с предходната година се наблюдава в относителния дял на промишлеността, който нараства с 1,4 процентни пункта, докато в секторите на услугите и "Професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности" е регистрирано намаление, съответно с 1,2 и 0,7 процентни пункта.

Тези страни са най-големите инвеститори у нас: Данни на БНБ

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
Промишленост Инвестиции преки чуждестранни инвестиции чужди инвестиции информация 2025
Още от Икономика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес