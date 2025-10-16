Войната в Украйна:

Стонове и вопли в Русия: Бензиностанциите масово започнаха да разреждат бензина

16 октомври 2025, 13:39 часа 212 прочитания 0 коментара
Масово бензиностанциите в Русия започнаха да разреждат бензина като тези манипулации с горивото се извършват, за да се поддържат цените. Това каза ръководителят на Руския съюз на автомобилните услуги Юрий Валко, цитиран от "Лента.ру"

Според експерта, в Русия все по-често се появява нискокачествен бензин. "Руските производители на бензин започнаха да пестят от качеството, защото не могат да повишат цените. Много от тях започнаха да повишават октановото число с добавки поради икономическата ситуация на фона на недостига в определени региони", обясни Валко.

Руските потребители на китайските кросоувъри Geely също се оплакват от масови повреди в автомобилите, като засипват с рекламации компанията производител. Представители на китайската фирма заявиха, че проблемът може да е възникнал поради "възможни отклонения в състава и качеството на горивото, използвано в Русия".

Китайските производители са решили да се борят с проблема, като са променили софтуера си, за да позволят на автомобилите да използват гориво с по-ниско качество. Въпреки това Юрий Валко заяви, че е необходим по-строг контрол на качеството на бензина от страна на отговорните органи в Руската федерация. 

Националният автомобилен съюз на Русия предложи въвеждането на ценови таван на бензиностанциите, за да се ограничи покачването на цените на бензина и дизела. Ако властите одобрят подобен ход, цените на бензиностанциите веднага ще се повишат, и то не само в независимите вериги, предупреди експертът по горивния пазар Анастасия Бунина пред руското издание.

Зад всичко това стоят украинските дронове

Международната агенция по енергетика е регистрирала 28 случая на повреди на оборудването в руските петролни рафинерии от началото на август, което е довело до частичен недостиг на бензин в десетки региони и покачване на цените на борсите и на дребно.

Агенцията изчислява, че приемът на суров петрол от рафинериите е спаднал с приблизително 500 000 барела на ден.

По-рано агенцията прогнозираше, че Русия ще се възстанови напълно от щетите до края на годината, но сега сроковете са се изместили още по-нататък във времето. Достигането на 5,4 милиона барела на ден няма да е възможно до юли 2026 година, а през останалите 2,5 месеца до края на тази година капацитетът за рафиниране ще може да се увеличи до не повече от 5 милиона барела.

Анализаторите смятат, че руската петролопреработвателна индустрия няма да може да възстанови напълно капацитета, повреден от ударите с дронове, до средата на 2026 г.

Елена Страхилова
