Война между трафикантите на мигранти: Застреляха мъж близо до границата със Северна Македония

Изглежда на територията на нашата южна съседка е започнала своеобразна война между трафикантите на мигранти. 35-годишен мъж от африканската държава Сиера Леоне беше смъртоносно прострелян в сряда вечерта пред хотел в град Евзон близо до границата на Гърция с Република Северна Македония, предаде гръцкото издание Kathimerini. 26-годишен мъж от Пакистан е открил огън след сблъсък между две групи, като е ранил смъртоносно жертвата, казват полицейски източници.

Раненият мъж успял да влезе в хотела, за да потърси помощ, но починал от нараняванията си малко след това. Заподозреният избягал от местопроизшествието и все още е на свобода.

Властите също така разкриха, че предполагаемият стрелец има неизпълнена заповед за арест за трафик на мигранти.

Мигрантския наплив към Гърция

Пристигането на мигранти продължава на Крит, като от сряда край бреговете на острова се намират четири кораба, превозващи над 114 души. Според обществената телевизия ERT, три лодки, превозващи мигранти, са били забелязани на около 30 морски мили южно от Ираклион и Йерапетра, докато четвърти кораб с 22 души на борда е бил открит близо до Кастри около 2 часа сутринта в четвъртък.

След спасяването им, мигрантите са били прехвърлени в стария товарен терминал на пристанището на Ираклион.

Групата от 114 души се добавя към 62-мата мигранти, които слязоха вчера сутринта на остров Гавдос.

Кораб на FRONTEX остава активен в района, подпомагайки гръцката брегова охрана в текущите ѝ операции.

Гърция беше една от най-засегнатите страни по време на миграционната криза в периода от 2015 до 2016 година, когато над един милион души, бягащи от войната и бедността в Близкия изток и Африка, преминаха в Европа. ОЩЕ: Операция Frontex: 67 мигранти са спасени край Гавдос