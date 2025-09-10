Стотици милиони евро: Ефектът от митата на Тръмп за българския износ

Войната в Украйна:

10 септември 2025, 15:08 часа 178 прочитания 0 коментара
Въведените мита за европейски стоки от администрацията на президента Доналд Тръмп в САЩ ще имат пряк и косвен ефект върху българския износ, като изчисленият пряк ефект от Министерството на икономиката и индустрията (МИИ) възлиза на 468 млн. евро, а косвеният се очаква да възлезе на 158 млн. евро. Тези данни изнесе министърът на икономиката и индустрията Петър Дилов в парламентарната Комисия по икономика и иновации.

Петър Дилов съобщи данните, които са изчислени в сътрудничество с Българската академия на науките (БАН), в отговор на въпрос от парламентарната група (ПГ) на ПП-ДБ относно запазването на конкурентоспособността на българската икономика на фона на митата в САЩ. В изслушването участва и Невена Лазарова, зам.-министър на икономиката и индустрията.

Мерки за подкрепа на бизнеса

Министър Дилов уточни, че от ръководеното от него министерство планират редица мерки за подкрепа на бизнеса. Такива са изготвянето на анализи и на информация, защото, по думите на министъра, цитиран от БТА, не всички компании правят анализ на риска за степента на въздействие.

Други планирани мерки е поддържането на активен диалог с браншовите организации, насърчаването на износа към алтернативни пазари в и извън Европа, възползвайки се и от сключените или подготвяни търговски споразумения на ЕС с трети страни, като това с Индонезия и с Индия, което е в напреднала фаза.

Сред действията са и засилване на ролята на Службите за търговско-икономически връзки (СТИВ) за откриване на нови възможности.

Министър Петър Дилов препоръча и подготовката на финансови инструменти от Агенцията за експортно застраховане.

В отговор на допълващ въпрос от ПГ на ПП-ДБ за значението на двустранните междуправителствени комисии за откриване на нови възможности пред българските износители, министър Дилов посочи, че вече са проведени редица такива, определяйки комисиите като един от най-добрите инструменти за насърчаване на търговията на български стоки в чужбина и на внос на чужди такива.

