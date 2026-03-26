Само ако САЩ спазват сделката: ЕС се защитава със специални клаузи в търговското споразумение

Евродепутатите приеха на 26 март позицията си по две предложения за прилагане на тарифните аспекти на търговското споразумение между ЕС и САЩ. Ако бъдат договорени с държавите членки на блока, текстовете ще премахнат повечето мита върху промишлените стоки от Съединените щати и ще осигурят преференциален достъп до пазара за широк спектър от морски храни и селскостопански стоки от САЩ в съответствие с ангажиментите, поети през лятото на 2025 г. между двете страни.

Клауза за суспендиране

Евродепутатите засилиха предложената клауза за суспендиране, която ще позволи тарифните преференции със САЩ да бъдат прекратени при редица условия. Например Европейската комисия би могла да предложи спиране на всички или някои търговски преференции, ако САЩ наложат допълнителни мита, надвишаващи договорения таван от 15%, или нови мита върху стоки от ЕС.

Още: ЕС е готов за ответни мерки срещу новите мита на Тръмп

Клаузата за суспендиране може да бъде задействана и ако САЩ например подкопаят целите на споразумението, дискриминират икономическите оператори от ЕС, заплашват териториалната цялост на държавите членки, външната политика и политиката на отбрана или извършват икономическа принуда.

Клауза за отложено прилагане

Членовете на ЕП въведоха „клауза за отложено прилагане“, която би означавала, че новите мита ще влязат в сила само ако САЩ спазват ангажиментите си. Тези условия включват намаляване на тарифите на САЩ за продукти от ЕС със съдържание на стомана и алуминий под 50% - намаляването ще е до максимум 15%.

Освен това за продуктите от ЕС със съдържание на стомана и алуминий над 50%, освен ако САЩ не намалят тарифите си до максимум 15%, тарифните преференции на ЕС за износа на стомана, алуминий и техните производни продукти от САЩ ще престанат да се прилагат шест месеца след влизането в сила на регламента.

Още: Сделката си е сделка: ЕС не прие увеличаването на митата от САЩ

Клауза за изтичане на срока на действие

Членовете на ЕП също така се споразумяха за датата на изтичане на срока на действие на основния регламент - 31 март 2028 г. Това може да бъде удължено само чрез ново законодателно предложение, което да бъде представено след задълбочена оценка на въздействието на регламента.

Предпазен механизъм

Комисията ще бъде натоварена със задачата да наблюдава въздействието на новите правила и ще може временно да суспендира новите мита, ако вносът от САЩ достигне равнище, което би могло да причини сериозни вреди на промишлеността на ЕС, например в случай на увеличение с 10% на вноса на определена група продукти.

Още: 550 млрд. долара: Япония започва инвестициите в САЩ с 3 големи проекта в замяна на ниски мита

Докладчикът Бернд Ланге от групата на социалистите и демократите в ЕП заяви, че днешното гласуване дава "силен мандат за преговори със Съвета (на ЕС) и възнамеряваме да се възползваме максимално от него". Членовете на ЕП ще могат да подкрепят търговските условия на сделката само ако регламентът съдържа "много силни и ясни гаранции и само след като САЩ напълно са спазили условията на сделката. Възнамерявам твърдо да защитя този мандат в преговорите", добави той.

Следващи стъпки

Двата законодателни акта бяха приети с: 417 гласа „за“, 154 „против“ и 71 "въздържал се" (коригиране на митата и откриване на тарифни квоти за вноса на някои стоки с произход от САЩ); 437 гласа „за“, 144 гласа „против“ и 60 гласа „въздържал се“ (неприлагане на мита върху вноса на някои стоки).

Евродепутатите вече са готови да започнат преговори с правителствата от ЕС за окончателната форма на законодателството, съобщиха от пресцентъра на ЕП.

Още: След 20 години преговори: ЕС и Индия сключиха споразумение за свободна търговия

На 27 юли 2025 г. в Търнбъри, Шотландия, президентът на САЩ Доналд Тръмп и председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен постигнаха споразумение по тарифни и търговски въпроси. На 28 август Комисията публикува две законодателни предложения, насочени към прилагане на тарифните аспекти на изявлението. Първият предоставя преференциален достъп за стоки от САЩ до ЕС, а вторият разширява съществуващия режим на нулеви мита върху вноса на някои видове омари.