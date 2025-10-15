Сърбия иска да купи руския дял в НИС, но планът на Кремъл е друг

Сърбия иска да купи руския мажоритарен дял в Националната петролна индустрия, но планът на Кремъл изглежда е друг, става ясно от материал на македонската медия "Бизнес вести". Това се налага заради американските санкции срещу компанията. Официална Москва обаче не харесва много този изход, посочва вестник "Вечерни нсовини", добавяйки, че очевидно приемлив вариант за Русия е да продаде своя дял на някой друг. Посочва се, че има възможност инудстрията да бъде продадена на амеикански инвеститори.

Според вестника Вучич е представил предложението за следващата сряда с президента на управителния съвет на "Газпромнефт" Александър Жуков и руския заместник-министър на енергетиката Павел Сорокин, съобщава МИА. ОЩЕ: Енергийната криза в Сърбия: Вучич обеща да не е голяма

Сърбия между чука и наковалнята

С наближаването на края на годината енергийната криза затяга хватката си около Сърбия. Русия и САЩ, изглежда, стават все по-нетърпеливи, а страната е заплашена от трудности при доставките на петрол или газ, или и на двете, пише сръбското издание "Данас".

Причината за санкциите, според официалните обяснения, е руският дял в собствеността на НИС, а проблемът за Сърбия е, че руснаците са мажоритарни собственици на тази компания.

До края на 2025 г. изглежда, че Сърбия ще трябва да реши някои големи проблеми, защото междувременно се появи друг проблем. А именно, вместо дългосрочно споразумение, както беше договорено, руснаците предложиха на Сърбия договор за доставка на газ до Нова година, което беше потвърдено от президента на Сърбия Александър Вучич.

„Защо до Нова година? Логиката е проста. Искат да ни кажат, ако започнете национализацията на НИС, можем да спрем газа на 31 декември. А това е много лошо послание за мен“, каза Вучич пред телевизия „Информър“.

Така че, цялата ситуация от енергийна гледна точка изглежда сякаш Сърбия е принудена да избира между петрол и газ и има няколко месеца, за да го направи. Ако го погледнете от по-широка перспектива, от политическа гледна точка, изглежда, че Сърбия сега трябва да избира между Русия и САЩ, пише още "Данас". ОЩЕ: Вучич разочарован: Москва предложила на Белград само краткосрочен договор за руския газ