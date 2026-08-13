Туризмът плаща най-ниските заплати: Експерт за невярната мантра "разходите за персонал ни убиват и заплатите растат неудържимо"

Туризмът остана единственият сектор в България със средна заплата под 1000 евро. 918 евро за второто тримесечие на 2026 година при средно 1444 евро за страната. А същевременно от бранша непрекъснато повтарят, че разходите за персонал ги убиват и заплатите растели неудържимо.

Това коментира в социалните мрежи финансовият конкултант Стойне Василев, който цитира данните от националната статистика.

"Числата на НСИ казват друго. Или наистина се плаща най-малко в цялата икономика (съмнявам се), или голяма част от възнаграждението е в плик под масата и просто не влиза в статистиката. И двата варианта са лоши за човека зад бара или на рецепцията. Ниска официална заплата означава ниски осигуровки, което означава мизерна пенсия след години труд, по-малко обезщетение при болничен и нулев шанс за ипотечен кредит, защото банката гледа декларирания доход, а не какво ти е дал управителят в плика", коментира Василев.

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"Ако работиш в сектора, това е твой личен финансов проблем, не абстрактна статистика. Питай на каква сума те осигуряват. Проверявай си вноските в НАП и започни да заделяш за пенсия, защото при 918 евро деклариран доход държавата няма да ти върне много", предупреди той.

Най-ниските заплати

Според данните на на Националния статистически институт за брутното възнаграждение през второто тримесечие на 2026 г., най-нископлатени са били наетите лица в следните икономически дейности:

"Хотелиерство и ресторантьорство" - 918 евро;

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"Селско, горско и рибно стопанство" - 1 031 евро;

"Други дейности" - 1 053 евро.

Именно тази статистика показва, че хотелиерството и ресторантьорството е единственият сектор, в който средната заплата е трицифрена.