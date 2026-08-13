Заработи нова сухопътна алтернатива на Ормузкия проток

Оман и Саудитска Арабия официално стартираха сухопътния логистичен коридор "Безопасен зелен коридор" (Secure Green Land Corridor), който свързва оманското пристанище Сухар (Sohar Port) с сухопътното пристанище "Спарк" (SPARK Dry Port) в Саудитска Арабия ("Спарк" е индустриален проект в Саудитска Арабия, разположен между Дамам и Ал-Хаса. Основан през 2018 г. и управляван в сътрудничество със Saudi Aramco, той е проектиран като глобален център за енергийния сектор, логистиката и производството). Secure Green Land Corridor е съвместна инициатива, договорена чрез споразумение между оманската компания Arkan Logistics и саудитската SPARK Logistics - споразумението беше подписано съвсем наскоро, на 5 август.
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Основната цел на коридора е да намали транспортните разходи с до 30% и да има по-бърз транзит на стоки. Разбира се, ключовото предимство е да бъде заобикалян Ормузкият проток - преди на 28 февруари, 2026 година американският президент Доналд Тръмп да подпали втора война с Иран в рамките на период по-малко от година, през протока минаваше повече от 1/5 от обема на световната търговия с петрол.
Новият сухопътен коридор преминава през магистралата в пустинята Руб ал-Хали. Саудитският сегмент от пътя е с дължина около 564 километра. Изграждането на съответния сектор възлиза на приблизително 533 милиона долара. Инициативата ще разшири мрежата от складове, дистрибуционни центрове и поддържаща инфраструктура по границата. Тя подкрепя икономическата стратегия на Саудитска Арабия "Визия 2030".
Oman and Saudi Arabia launched a “Secure Green Land Corridor” linking Sohar Port to SPARK Dry Port via the Empty Quarter highway (~564 km Saudi segment, ~$533 million to build).— Clash Report (@clashreport) August 12, 2026
It aims to cut costs, speed up cargo transit, and bypass maritime chokepoints.…
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