"Най-големият трол, преоблечен като смесица от вицепремиер и Дугин": Иво Мирчев реагира на интервюто на Иво Христов

Съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев припомни на вицепремиера Иво Христов мониторингов доклад от предизборната кампания, доказващ как фен групи и страници в социалните мрежи играят в полза на "Прогресивна България", и обвини формацията, че именно тя разчита на тролове в интернет. Реакцията на Мирчев дойде вследствие на интервю на заместник министър-председателя пред БНТ тази сутрин, 13 август, в което той заяви: "Орди от тролове, всичките от ПП-ДБ, обезсмислиха диалога".

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Иво Мирчев: Нека г-н Христов отвори доклада TikTokracy и да види, че троловете са на "Прогресивна България"

"Вицепремиерът Иво Христов в поредно умопомрачение заключи, че троловете на ДБ и ПП превзели форумите (разбирай "социалните мрежи") в интернет, "дори премиерът Гюров се снимал с тях". Нямаме тролове, г-н Христов. Имаме хора, които не чакат партийна опорка, за да разпознаят една елементарна манипулация. И да, тези хора са част от общност, която бързо разобличава евтиния тарикатски популизъм и руския неофашизъм, дегизиран като „антифашизъм“, във всеки пореден мозъчен бълвоч на персоналния Дугин на премиера", написа Мирчев във Facebook, имайки предвид идеолога на руския диктатор Владимир Путин - философа и политолог Александър Дугин.

"Ние не използваме и чужди компании (за разлика от "Прогресивна България"), които в стил Джорджеску в Румъния да влияят на алгоритмите в социалните мрежи, което да доведе до милиарди показвания върху конкретни аудитории. И понеже г-н Христов толкова се вълнува от „тролове“, нека отвори доклада TikTokcracy. Там не ДБ, а „Прогресивна България“ е посочена като основен бенефициент на координирано усилване в TikTok и Facebook", припомни Мирчев.

Снимка: БГНЕС

Става въпрос за доклад, излязъл по време на предизборната кампания, показващ, че в България все по-осезаемо дебатът се измества в социалните мрежи, където алгоритмите, хаштаговете и координираните мрежи от профили започват да играят ключова роля. А Румен Радев доминира тази онлайн среда - популярността му не идва от официални профили, а от широка мрежа от фен страници и групи. Анализът отчита и конкретни практики за манипулиране на разпространението на съдържание – преименуване на съществуващи страници в политически канали, координирано публикуване от мрежи от профили и масово разпространение на едни и същи хаштагове, което измества оригиналното съдържание и променя какво виждат потребителите.

Докладът TikTokcracy бе изготвен от Sensika – българска технологична компания, специализирана в медийния мониторинг и анализа на данни в реално време, в партньорство с Балканската инициатива за свободни медии (Balkan Free Media Initiative) – организация със седалище в Брюксел, която работи за защита на медийната свобода и борба с дезинформацията в Югоизточна Европа: Румънски сценарий: Румен Радев трупа популярност в TikTok по модел на Кремъл.

Иво Мирчев припомни слово на вицепремиера пред Митрофанова и "Альоша" на 9 май

"Точно в това е мъката на такива като Христов, които стават все по-безпомощни в напъна си да припишат на опозицията политическа вина за убийството в Пловдив, извършено от младежи, копиращи символи и практики на руска неонацистка субкултура, та се докараха дотам да обвиняват събарянето на Паметника на съветската армия за това. Нищо, че убийството е буквално пред очите на друг нелеп паметник - този на Альоша. В психологията това май се наричаше проекция - приписваш на противника точно онова, което не искаш да видиш в собственото си политическо обкръжение", коментира Мирчев във връзка с вчерашните думи на премиера Румен Радев. Министър-председателят обвърза премахването на "антифашистки символи" - очевидно имайки предвид Паметника на Съветската армия - с убийството на Георги Кузев на младежкия хълм в Пловдив. Това доведе до бурна политическа реакция на опозицията, защото Радев я обвини, че тези "креатури" (подсъдимите - бел. ред.) са и тяхна отговорност: "Ще върне и руската телевизия в петък": Бурни реакции след антифашистките халюцинации на Радев (СНИМКИ).

"Има и някаква особена ирония точно Иво Христов да ни обяснява как събарянето на съветските паметници раждало нацизъм. Само преди три месеца той произнасяше слово до Елеонора Митрофанова именно пред пловдивския "Альоша". Паметникът си е там. Неонацистката субкултура също се оказа там. Очевидно бетонният съветски войник не е особено ефективна противофашистка профилактика", написа Иво Мирчев.

Снимка: БГНЕС

Става дума за това, че на 9 май 2026 година проф. д-р Иво Христов и руският посланик произнесоха тържествени слова пред паметника „Альоша“ на хълма Бунарджика в Пловдив по време на честванията за Деня на победата (9 май). Този ден се отбелязва празнично в Русия като победа над нацистите във Втората световна война и чрез него режимът на диктатора Владимир Путин оправдава агресивната си война в Украйна.

"Най-големият трол, преоблечен като смесица от вицепремиер и Дугин, днес беше пуснат по медиите да ридае, че хората не харесват извратените му речи, рецитирани от Радев и критикуват домашното му - управленската програма.

Какво да кажем - каквото ни е вицето, такава му е програмата. Ниска летва за историческата претенция на мнозинство от 131 депутати. Не са ви виновни хората, които ви критикуват в мрежите за отвратителния ви популизъм и тежките геополитически обърквания - вие толкова можете явно", завърши Иво Мирчев.

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