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ИПБ към партията на Радев: Управленската ви програма за пътищата е фасадна

13 август 2026, 10:20 часа 672 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
ИПБ към партията на Радев: Управленската ви програма за пътищата е фасадна

Институтът за пътна безопасност (ИПБ) излезе с остро становище по отношение на заложените мерки за пътна безопасност в управленската програма на политическата формация "Прогресивна България". Въпреки че експертите отчитат като положителен факт извеждането на темата като приоритет, програмата е определена като фрагментарна, повърхностна и лишена от реформаторски подход. 

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Основни критики

Според анализа на ИПБ предложените мерки страда от няколко фундаментални пропска.

Повърхностно разглеждане: Темата за човешкия живот на пътя е представена на едва половин страница, което не отговаря на тежестта и мащаба на проблема.

Липса на конкретна цел до 2030 г.: В програмата не фигурират измерими цели за това с колко точно трябва да намалеят загиналите, тежко ранените и общият пътнотранспортен риск до края на десетилетието.

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Липса на система за управление на риска: Заложените ремонти и премахване на „черни точки“ са реактивни мерки, които третират вече настъпили проблеми, вместо да въведат превантивен модел за идентифициране, оценка и контрол на рисковете.

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Липса на ясна верига на отговорност: Програмата не дава отговор на въпросите кой точно управлява риска, кой определя приоритетите, кой носи отговорност при неизпълнение и кой измерва крайните резултати.

Положителни аспекти и препоръки

От ИПБ оценяват положително факта, че в програмата са застъпени важни оперативни дейности като:

  • Ремонт на рискови участъци и обновяване на маркировката и сигнализацията;
  • Въвеждане на задължителни одити за безопасност;
  • Контрол на скоростта и модерни ограничителни системи;
  • Развитие на интелигентни транспортни системи.

Експертите обаче подчертават, че тези дейности представляват стандартни задължения на държавата, а не реална управленска програма.

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В заключение ИПБ настоява документът да бъде сериозно надграден. Без конкретни цели, ясна отговорност и измерими резултати, заявеният приоритет „човешкият живот е приоритет“ рискува да остане просто празно политическо послание, а не работеща държавна политика.

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пътна безопасност управленска програма Румен Радев Институт за пътна безопасност катастрофи ИПБ
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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