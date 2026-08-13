ИПБ към партията на Радев: Управленската ви програма за пътищата е фасадна

Институтът за пътна безопасност (ИПБ) излезе с остро становище по отношение на заложените мерки за пътна безопасност в управленската програма на политическата формация "Прогресивна България". Въпреки че експертите отчитат като положителен факт извеждането на темата като приоритет, програмата е определена като фрагментарна, повърхностна и лишена от реформаторски подход.

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Основни критики

Според анализа на ИПБ предложените мерки страда от няколко фундаментални пропска.

Повърхностно разглеждане: Темата за човешкия живот на пътя е представена на едва половин страница, което не отговаря на тежестта и мащаба на проблема.

Липса на конкретна цел до 2030 г.: В програмата не фигурират измерими цели за това с колко точно трябва да намалеят загиналите, тежко ранените и общият пътнотранспортен риск до края на десетилетието.

Липса на система за управление на риска: Заложените ремонти и премахване на „черни точки“ са реактивни мерки, които третират вече настъпили проблеми, вместо да въведат превантивен модел за идентифициране, оценка и контрол на рисковете.

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Липса на ясна верига на отговорност: Програмата не дава отговор на въпросите кой точно управлява риска, кой определя приоритетите, кой носи отговорност при неизпълнение и кой измерва крайните резултати.

Положителни аспекти и препоръки

От ИПБ оценяват положително факта, че в програмата са застъпени важни оперативни дейности като:

Ремонт на рискови участъци и обновяване на маркировката и сигнализацията;

Въвеждане на задължителни одити за безопасност;

Контрол на скоростта и модерни ограничителни системи;

Развитие на интелигентни транспортни системи.

Експертите обаче подчертават, че тези дейности представляват стандартни задължения на държавата, а не реална управленска програма.

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В заключение ИПБ настоява документът да бъде сериозно надграден. Без конкретни цели, ясна отговорност и измерими резултати, заявеният приоритет „човешкият живот е приоритет“ рискува да остане просто празно политическо послание, а не работеща държавна политика.