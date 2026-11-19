По-високи данъчни остъпки за три и повече деца, майките студентки да бъдат освободени от семестриални такси, данък придобиване на недвижими имоти от страна на млади семейства с деца да бъде по-нисък с 23%. Това са сред мерките на "Демократична България", които ще бъдат предложени между първо и второ четене в данъчните закони и в Закона за държавния бюджет. Те са на стойност около 170 млн. евро.

"Днес от "Демократична България" представяме бюджетния ни пакет "Семейството на първо място". Защо се казва така - защото сме дясна коалиция, а за десните коалиции семейството е най-важната част от обществото. Освен това България се намира в сериозна демографска криза и ние като политици трябва да адресираме тази криза", каза Владислав Панев.

Как още ДБ искат да подкрепят семействата?

Те настояват 100% изплащане на обезщетението при връщане на майката във втората година от майчинството.

Формацията настоява за подкрепа при раждане на близнаци и изравняване на стандартите за яслените групи към детските градини, както и по-високи компенсации за неприетите деца в детски градини и яслени групи.

Те предлагат програма за ранен скрининг на децата към всички общопрактикуващи лекари и педиатри, която да осигури в най-ранна детска възраст възможност за мерки при отклонение от нормалното развитие.

От "Демократична България" предвиждат и мярка за целодневна грижа за деца с увреждания и тя да бъде финансирана от държавата.

Стипендиите на българите от Бесарабия и Западните Балкани

Сред мерките на "Демократична България" има и такива, които предвиждат увеличаване на стипендиите на българите от Бесарабия и Западните Балкани.

"Увеличаване на стипендиите на бесарабските българи и българите от Молдова, също така и от Сърбия и Северна Македония, които имат нужда да останат тук да се учат и след това да помислят да останат в страната", каза Елисавета Белобрадова. ОЩЕ: Проектът за Бюджет 2027: Всички числа и идеи - данъци, доходи, основни показатели