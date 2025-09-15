Тодор Матев, Електрохолд Продажби: Платформата ENERGOTO.BG е модерно решение в полза на малкия и средния бизнес

Въпрос: Какви са основните предимства на онлайн платформата ENERGOTO.BG за малкия и средния бизнес?

Отговор: ENERGOTO.BG е модерно решение, което позволява на малкия и средния бизнес да сключи договор за доставка на електроенергия изцяло онлайн – бързо, удобно и без излишни формалности . Платформата осигурява прозрачност, като дневната цена се публикува предварително за следващия ден, давайки възможност на клиентите да планират разходите си. Процесът започва с кратък въпросник, който помага да се изготви персонализирано предложение с най-подходящия срок на договора и свързаната отстъпка. Цялата процедура – от регистрацията до подписването на договора – преминава в няколко логични стъпки, включително автоматична проверка на данните в официални регистри. Сигурността е гарантирана чрез електронно подписване и защитен достъп до всички документи в профила. Допълнително клиентите могат да се възползват от електронна фактура, архив на документите за три години назад и възможност за плащане с карта.

Въпрос: Платформата предлага продукта „Цена на ENERGOTO.BG за деня“. Какво е по-различното в него?

Отговор: Продуктът „Цена на ENERGOTO.BG за деня“ се оказа отговор на стремежа на пазарните участници и клиентите към ускоряване и опростяване на процеса по сключване на договор. Той комбинира предимствата на борсовия и фиксирания принцип, като предоставя възможност за гъвкавост и предвидимост едновременно.

Много клиенти избират борсова цена, когато тя е ниска, и се насочват към фиксирани продукти в моменти на ценови скокове. В стремежа си да има конкурентна и привлекателна оферта, сегашните борсови продукти на пазара често се оказват излишно усложнени. Средната цена, която се публикува за борсата, рядко отговаря на реално фактурираната. Причината е, че първо тя се прилага спрямо почасовия или стандартизирания товаров профил (СТП) на клиента, след което се добавя търговска надбавка – фиксирана, процентна или комбинирана. Често присъстват и допълнителни такси за обслужване, както и минимални или максимални граници за надбавката.

Тази комплексност обърква клиентите и затруднява вземането на информирано решение. Новият продукт на ENERGOTO.BG елиминира ненужната сложност. Вместо надбавки се предлага само една дневна цена, публикувана предварително, и отстъпки, които се увеличават при сключване на договор за по-дълъг срок. Така клиентите получават ясен, прозрачен и предвидим модел на ценообразуване, който съчетава гъвкавостта на борсовите продукти с удобството на фиксираните.

Въпрос: Какъв е механизмът за определяне на отстъпките по новите енергийни договори и какви ползи носят те на клиентите?

Отговор: Отстъпките зависят от избрания срок на договора и се прилагат автоматично върху дневната цена, публикувана на сайта. Колкото по-дълъг е срокът, толкова по-голяма е отстъпката, като тя е гарантирана за целия период на договора. Това носи на клиентите реално финансово предимство чрез намаляване на разходите за електроенергия, предоставя гъвкавост при избора на срок според нуждите на бизнеса и осигурява яснота, тъй като размерът на отстъпката е известен още преди подписването.

Въпрос: Какви резултати отчита платформата ENERGOTO.BG и какво показват те за нагласите на бизнеса?

Отговор: За двата месеца, откакто стартирахме платформата, запитванията са няколко хиляди. Обратната връзка показва висок интерес към този продукт, който е без аналог на българския пазар. Той бързо се налага, защото за малкия и средния бизнес е особено полезен прозрачният механизъм на ценообразуване, зад който стои експертизата на един от най-големите търговци на електроенергия в страната с близо 20-годишен опит.

Въпрос: Как ENERGOTO.BG се вписва в стратегията за дигитална трансформация на Електрохолд Продажби?

Отговор: ENERGOTO.BG е ключов проект в стратегията за дигитална трансформация на Електрохолд Продажби. Той автоматизира процеса на предлагане и сключване на договори, увеличава достъпността на енергийните продукти за клиенти в цялата страна и осигурява лесен и интуитивен път – от момента на проявяване на интерес до подписването на договора. Платформата подобрява пазарното покритие и оперативната ефективност, премахва географските ограничения и намалява времето за обслужване. Освен това разширява каналите за достъп, като съчетава онлайн и присъствено обслужване, и намалява административната тежест и хартиения документооборот в съответствие с целите за устойчиво развитие.

ВИЗИТКА

Тодор Матев притежава над 20 години опит в обслужването на клиенти в енергийния сектор. Той е завършил Стопанския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. До 2008 г. работи като редактор на списание „Ютилитис“. През 2008 г. се присъединява към екипа на ЧЕЗ България в дирекция „Обслужване на клиенти“. От април 2016 г. е директор „Продажби на дребно“ в ЧЕЗ Електро България, а след придобиването на ЧЕЗ от Еврохолд през 2022 г. заема настоящата си позиция ръководител „Търговска мрежа“ в Електрохолд Продажби.