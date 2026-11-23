Причината за смъртта на британския актьор сър Патрик Стюарт вече е известна. Любимецът на милиони, който се прочу с ролите си в "Стар Трек" и "Х-Мен", почина на 28 октомври в дома си в Лос Анджелис на 86-годишна възраст, съобщи списание "Rolling Stone". Смъртта му беше потвърдена със съобщение в социалните мрежи, в което се посочва, че причината е била "кратко пътешествие с болестта на Алцхаймер и деменция с телца на Леви". Според смъртния му акт, получен от списание "People", непосредствената причина за смъртта е кардиопулмонален арест, а придружаващо състояние – неврокогнитивно разстройство с телца на Леви.

Вечна кариера

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Удостояваният с "Еми" актьор, познат с добродушния си характер и с незабравимите си роли в популярни франчайзи като "Стар Трек" и "Х-Мен", бе обичан както от колегите си, така и от публиката. Кариерата на Стюарт обхваща десетилетия и над 60 филма и 50 участия в телевизията – от "Х-Мен" и "Стар Трек" до "Дюн" и "Американски татко". Театралните му роли са също изключително разнообразни – от Шекспир през "В очакване на Годо" до запомнящата се самостоятелна версия на "Коледна песен". През 1966 г. той се присъединява към Кралската шекспирова трупа и остава там до 1982 г. По време на престоя си в трупата участва в множество постановки, сред които "Хамлет", "Крал Лир" и "Укротяване на опърничавата". Стюарт продължава да се качва на сцената през цялата си кариера – сред ярките му изяви е участието с дългогодишния му приятел и колега Иън Маккелън във "В очакване на Годо" през 2009 г., а след това отново през 2014 г.

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Във вълната от почит в Холивуд след смъртта му Уилям Шатнър, когото Стюарт наследи като капитан в поредицата "Стар Трек", го нарече "приятел, колега и великолепен актьор". "От сцената до мостика на "Ентърпрайз" той носеше интелигентност, грация и дълбока човечност във всичко, което правеше", написа Шатнър, цитиран от БГНЕС.

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