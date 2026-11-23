Оранжев и жълт код за силен вятър е обявен за цяла България за днес (23 ноември). Оранжев код за силен и бурен вятър е обявен за 17 области в страната. Очакват се още валежи, гръмотевични бури и рязко понижение на температурите през втората половина на деня. Предупреждението от втора степен е в сила за областите Видин, Монтана, Враца, Плевен, Ловеч, Габрово, София-град, Софийска област, Перник, Пазарджик, Пловдив, Стара Загора, Хасково, Кърджали, Сливен, Ямбол и Смолян.

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В тези райони се очаква вятър със скорост около 70–100 километра в час и пориви до 115 километра в час. Силният вятър може да причини падане на клони и дървета, повреди по леки конструкции и затруднения в движението. При застудяването са възможни и заледявания.

Времето днес

Днес ще бъде ветровито с умерен и силен югозападен вятър, който след обяд ще се ориентира от северозапад и още ще се усили. Облачността над страната ще бъде предимно значителна. Ще има валежи от дъжд. Температурите през нощта ще бъдат между 5 и 10 градуса, преди обяд ще достигнат до 15–20 градуса, но около и след обяд от северозапад бързо ще се понижават и на отделни места по високите западни полета за кратко дъждът ще се примесва и ще преминава в сняг, а в Югоизточна България ще има гръмотевична дейност и условия за градушки.

Над Черноморието облачността ще бъде значителна, преди обяд с повече слънчеви часове. Ще има валежи от дъжд, след обяд по южното крайбрежие, придружени с гръмотевици. Ще духа умерен и силен югозападен вятър, след обяд ще се ориентира от северозапад. Максималните температури ще бъдат между 17 и 20 градуса.

Над планините облачността ще бъде значителна. Ще духа силен до бурен югозападен вятър, който след обяд ще се ориентира от северозапад. Ще има валежи от дъжд, над 1800 метра – от сняг, но след обяд границата ще се снижава. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 7 градуса, на 2000 метра – около 1 градус.

Във вторник ще е ветровито с умерен и временно силен вятър от северозапад и ще продължи да нахлува студен въздух. Облачността ще е променлива, без съществени валежи. Минималните температури ще бъдат между минус 3 и 2 градуса, а максималните – между 3 и 8 градуса.