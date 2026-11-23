България има с какво да се гордее, но много често българите или забравяме, или не знаем за важните събития и личности в нашата история. Като отговорна медия Actualno.com ще запознава и припомня на читателите си не само имената на достойни хора, които са неразривно свързани с България, но и исторически събития, които по някаква причина са забравени, но са повод да бъдат припомняни - "На този ден".

23 ноември 1877 година: Западният отряд разбива турската отбрана при село Правец

На този ден по нов стил (11 ноември по стар стил) през 1877 година, в хода на Руско-турската освободителна война, Западният отряд под командването на генерал Йосиф Гурко разбива турската отбрана при село Правец. С това противникът е принуден да отстъпи към Орхание (днешен Ботевград).

Западният отряд, в чийто състав влиза и Българското опълчение, е определен за зимното преминаване на Балкана към София, докато другите руски отряди обезпечават фланговете. На 7 ноември 1877 г. (по стар стил) руският император Александър II одобрява плана за настъпление на Западния отряд към Орхание и София.

23 ноември 1916 година: Части от Дунавската армия преминават Дунава

На този ден (по нов стил) през 1916 година, в хода на Първата световна война, части на Дунавската армия форсират река Дунав при Свищов и започват настъпление към Букурещ.

Успехите на съюзниците в Карпатите и на Трета българска армия в Добруджа създават необходимите условия за форсиране на река Дунав и настъплението по Мунтенското оперативно направление.

Задачата на Дунавската армия е да форсира реката при Свищов и да развие удара към Букурещ. По този начин тя трябва да съдейства за овладяването на града. Армията е командвана от германския генерал Роберт Кош. При форсирането тя разполага с 217-а германска, Сборната и 1-ва пехотна софийска дивизия, 12-а пехотна дивизия, Сборната конна дивизия и други части. Противникът разполага с 10 пехотни дружини и 11 артилерийски батареи.

В ранното утро на 23 ноември започва форсирането. Първият ешелон, който преминава реката на 23 ноември, се състои от 217-а германска пехотна дивизия и българската Сборна пехотна дивизия (командвана от генерал Тодор Кантарджиев), като операцията при Свищов се прикрива с демонстративни действия в други участъци на Дунав. Зимнич е овладян още в първия ден от форсирането. На 24 ноември е построен понтонен мост, по който на 24–25 ноември на румънска територия са прехвърлени ешелонните съединения – 1-ва пехотна софийска, 12-а пехотна и турската 26-а пехотна дивизия. С тяхна помощ армията осъществява последващото си настъпление към Букурещ.

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