Поредна мощна украинска атака с далекобойни дронове удари големи руски петролни обекти тази нощ. В Новошахтинск, Ростовска област, вече има данни за пожар в местната рафинерия. Местни жители съобщават, че градът е подложен на масивна атака с дронове, чуват се множество взривове и местната противовъздушна отбрана (ПВО) работи. Има и видеокадри, както и данни за експлозии северно от Ростов, в Новочеркаск - това се коментира в местни канали в Телеграм.

Жители на Ростовска област твърдят, че могат да видят огъня от километри. "Виждаме огнено шоу тук. Има огромен пожар в рафинерията и някъде другаде", пише един от тях.

Атаката срещу Новошахтинск продължава от над три часа. Далечни експлозии са били чути в Ростов на Дон и близо до летище Платов. Беше издадена ракетна тревога за региона.

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Руският опозиционен информационен телеграм канал ASTRA вече извади геолокализация на видеокадри, показваща, че има голям пожар в района на местната рафинерия и на компания-дистрибутор на горива. Става дума за Новошахтинската рафинерия, собственост на "Юг Енерго" ООД. Рафинерията е свързана с нефтопровода Суходолная-Родионовская и разполага със собствен терминал за товарене на петрол в Ростов на Дон и флотилия за транспортиране на петролни продукти. Предприятието има преработвателен капацитет до 7,5 милиона тона петрол годишно, произвежда дизелово гориво, корабно и отоплително гориво, мазут и бензинови фракции. Пожар е възможно да е възникнал и в "ТАТА-ГАЗ", частна компания от Новошахтинск в Ростовска област на Руската федерация, занимаваща се с търговия, съхранение и логистика на горива. Изглежда има взривове на резервоари-цистерни. Засега обаче губернаторът на Ростовска област Юрий Слюсар не признава такива щети, съобщава в официалния си канал в Телеграм само за поражения по частен имот.

В Алметевск, Татарстан, се задействаха сирени за въздушна тревога - местните жители съобщават за експлозии и че противовъздушната отбрана стреля. Около полунощ в републиката е издадена тревога за дронове. Сирените са се задействали няколко пъти в Алметьевск. Местни жители съобщават в Телеграм, че дронове биват сваляни "на всеки три минути".

"Петролопроводът "Дружба" беше ударен няколко пъти. Виждам огън", пише един жител, докато друг съобщи за "мощна атака", информира руският опозиционен информационен телеграм канал ASTRA. Каналът е с етикет "чуждестранен агент", лепнат му от режима на руския диктатор Владимир Путин. Според ASTRA, най-вероятно пак е атакувана линейно-диспечерската станция "Калейкино" (ЗАГЛАВНАТА СНИМКА Е ОТ РАЙОНА НА СТАНЦИЯТА). Тя се намира в едноименното село, на 5-8 км от Алметевск, и е един от центровете за доставка на петрол за тръбопровода "Дружба". Станцията беше атакувана успешно съвсем наскоро, на 19 ноември Засега властите на Татарстан не са коментирали официално атаката - губернаторът Рустам Минниханов единствено е казал "добро утро" в официалния си канал в Телеграм.

Русия продължава да руши в Украйна

Междувременно, в Харков руската армия обстреля детска градина и хотел с далекобойни дронове "Шахед", ранявайки петима души - това е първоначалната информация от кмета на втория по големина град в Украйна Игор Терехов, който публикува няколко съобщения в официалния си канал в Телеграм. Почти същото каза в своя канал в Телеграм и Олег Синегубов, военновременен ръководител на Харков. В Немишлянски район удар с дрон сериозно повреди сграда на детска градина, взривната вълна е изпотрошила прозорци на 11 високи сгради и е ранила четирима души. Друг дрон се е разбил в хотел, в Холодногорски район. "За щастие, там на практика нямаше никой. Един човек, охранител в хотела, се обади за помощ. В момента Държавната служба за извънредни ситуации и нашите комунални служби работят", уточни кметът.

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А в Димер, Киевска област, извадиха седемгодишно дете (Давид) изпод развалините на ударен от руснаците жилищен блок. Там вече потвърдено са загинали 10 души - това е информация на военновременния областен управител на Киевска област Тимур Ткаченко. Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна отбеляза, че е възможно все още да има хора, заклещени под развалините. Спасителните операции продължават. Одеса също не прави изключение - и там има атака с дронове - ОЩЕ: Русия повреди мостове в Киев - иска ѝ се да ги разруши, но пак не успя (ВИДЕО, СНИМКИ)*