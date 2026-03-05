"Гюров се направи на сварена спагета": ИТН смятат, че България се е превърнала в мишена

ИТН смятат, че американските самолети на летище "Васил Левски" ни превръщат в мишена на Иран, стана ясно от думите на председателя на парламентарната група на ИТН Тошко Йорданов пред медиите в парламента. Припомняме, че по-рано министърът на отбраната обяви, че тези самолети са във връзка с военно учение на НАТО и нямат общо с операцията на САЩ в Иран. "Те гордо лъгаха, че американските самолети били тук за учение. Два дена по-късно започна операцията в Иран и Надежда Нейнски каза, че ние сме знаели, че ще има удари. Тъй като това не е операция на НАТО - какво правят тези самолети на нашето летище", попита Йорданов.

Думите му дойдоха преди Съвета по сигурността към Министерски съвет, като стана ясно, че и представители на ИТН ще присъстват.

"Първият път Гюров се направи на сварена спагета и забрави да покани парламентарните групи", каза Йорданов. ОЩЕ: "Иран не се съобразява кой участва в операцията": Военният министър иска повишаване на готовността на ПВО на България

ИТН искат оставката на вътрешния министър

От партията на Слави Трифонов смятат, че Емил Дечев е излъгал, че няма да пипа разследващите по Петрохан. ИТН твърдят, че са отстранени монтанския шеф на полицията Пламен Томов, директора на МВР - София област Тихомир Ценов, Боян Раев от ГДБОП и главен комисар Захари Васков, който е изнесъл информацията, че предния ден Дечев е звънял на Папалезов да го вика на ресторант. "Започнал е да уволнява хора от МВР, които са пряко замесени в разследванията като длъжности. Това отговаря на въпроса как в МВР се оказва натиск по случая "Петрохан". Да, те не могат да докопат прокуратурата все още, но могат да пречат на разследването, премахвайки хората, които се занимават с разследването", заяви Йорданов.

Той обърна внимание, че само депутати от ПП-ДБ казват, че нещата за "Петрохан" са внушения. "Намерете друга партия, която казва това", каза още Йорданов. ОЩЕ: Сагата "Петрохан": МОН сезира прокуратурата за формата на обучение на Александър

Успешен ли е магазинът за хората

От ИТН отговориха и дали е успешен "Магазинът за хората". Според тях обаче трябва да се видят резултатите.

"Мисля, че идеята е добра, защото ако български производители имат достъп до търговска плогщ без големите надценки, които им слагат търговските вериги, това е успешна формула. По този начин в Испания са изкарали големите търговски вериги от градовете", добави още Йорданов. ОЩЕ: "Магазин за хората" разширява покритието си: Ето кога официално става държавен магазин