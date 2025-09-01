Войната в Украйна:

Тристранката ще определи размера на линията на бедност за 2026 г.

Националният съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) ще проведе заседание във вторник (2 септември) от 11.00 часа в Гранитна зала в сградата на Министерския съвет. Ще бъде обсъден проект на Постановление на Министерския съвет за определяне размера на линията на бедност за страната за 2026 г.

Официалната линия на бедност за следващата година се определя до 31 август.

Колко се планира да е тя?

Предложената стойност от 764 лева съответства на одобрената от правителството методика, съгласно която размерът е съгласно изследването на Евростат "Статистика на доходите и условията на живот".

Припомняме, че и двата големи синдиката - КТ "Подкрепа" и КНСБ, не са съгласни с методиката, по която правителството определи новата линия на бедност за 2026 г. Според КТ "Подкрепа" и сумата от 764 лева продължава да бъде под издръжката на живота. Затова синдикатът настоява за промяна в методиката и актуализиране на предложения размер, така че двете величини да бъдат обвързани.

Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
