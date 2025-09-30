Тръмп обяви нови мита от 14 октомври

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви днес налагането на нови мита върху вноса на дървен материал и мебели, които ще влязат в сила от 14 октомври, предаде Ройтерс. Ставките ще бъдат 10 на сто за дървесина и 25 на сто за кухненски шкафове, мебели за баня и тапицирани мебели, предаде Ройтерс. Мерките са част от по-широк пакет, включващ високи мита върху патентовани фармацевтични продукти и тежкотоварни камиони, представен миналата седмица.

Допълнително увеличение от 1 януари

тарифите ще се увеличат допълнително от 1 януари догодина – до 30 на сто за тапицирани мебели и до 50 на сто за шкафове и обзавеждане за баня, внесени от страни без търговско споразумение със САЩ.

Още: Тръмп наложи мито от 100 процента върху филми, продуцирани в чужбина

Белият дом аргументира решението с позоваване на Раздел 232 от Закона за търговията от 1974 г., според който вносът на дървесина и мебели подкопава националната сигурност. В документа се посочва, че евтиният внос е довел до закриване на американски предприятия и отслабване на възможността на индустрията да задоволява вътрешното търсене. Дървесината е определена като стратегически материал за изграждане на военна инфраструктура и системи за отбрана.

Новите мита, наложени от президента Доналд Тръмп върху вноса на дървен материал и мебели, поставят сериозен натиск върху ключови търговски партньори на САЩ, сред които Канада, Виетнам и Мексико – основни доставчици на дървени продукти за американския пазар.

Канада, най-големият износител на мека дървесина за САЩ, вече е обект на съществуващи мита от около 35 на сто. Новите ставки се добавят към дългогодишния спор между двете страни, свързан с дървесината, добивана от канадски земи. Отава обяви подкрепа до 1,2 милиарда канадски долара за местните производители. Виетнам и Мексико увеличиха пазарния си дял след въвеждането на мита върху китайски мебели през 2018 г. Сега тези тарифи вече достигат до 55 на сто, а с новите мерки митата върху шкафове и мивки могат да се удвоят.

Още: Новите мита вече оказват влияние върху цените: Предупреждение от Федералния резерв

В документа се посочва, че страни с действащи търговски споразумения със САЩ могат да получат частично облекчение от по-високите тарифи за дървени продукти. Така например вносът от Великобритания ще бъде обложен с максимум 10% мито, а за Европейския съюз и Япония се определя таван от 15 на сто, в съответствие с вече договорените рамкови търговски ставки.

Виетнам обаче не бе споменат, въпреки че през юли Тръмп обяви споразумение за мито от 20 на сто върху вноса на мебели от азиатската страна — сделка, която все още не е официално договорена.