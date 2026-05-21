Край на скучните доклади в НС: Депутатите също са ограничени в изказванията

Парламентарната временна комисия за правилника прие текстове, с които докладите по второ четене на законопроект няма да се четат, ако не са постъпили никакви предложения между двете четения. В този случай текстовете се прилагат към стенографския протокол като част от него. Приетите текстове касаят предимно второто четене на законопроектите, които както и досега ще се гласуват глава по глава, раздел по раздел или текст по текст.

Депутатите също са ограничени

На комисията се приеха и текстове, които ограничават депутатите.

Първоначалната идея обаче беше по време на второ четене да се обсъждат само предложения на народни представители между първо и второ четене и предложения на водещата комисия, включени в доклада й и те да имат пет минути за това, но първоначалният замисъл претърпя промяна в комисията.

По предложение на "Прогресивна България" времето за изказване беше намалено от 5 на 3 минути.

Депутатът Стою Стоев от "Продължаваме промяната" смята, че предложенията на мнозинството не позволяват на депутатите да обсъждат законопроектите текст по текст, както е било в предишните парламенти. Според Росица Кирова това ограничение е лишено от логика. Проруската "Възраждане" също изразиха подобно мнение.

Стою Стоеев имаше предложение всеки депутат да може да се изказва до 5 минути по всеки текст по време на второ четене. Предложенито му обаче беше прието само отчасти, т.е. мнозинството все пак реши депутатите да могат да се изказват по всеки текст, но идеята му за времето до 5 минути не беше възприета от мнозинството.

Кога ще се чете резюме на доклада?

На първо гласуване законопроектите ще се разглеждат след като Народното събрание изслуша доклада на водещата комисия, докладите на други комисии, на които той е бил разпределен, ако такива са постъпили, и становището на вносителя в рамките на 10 минути.

С правилника се дава възможност докладите на другите комисии да се представят и в резюме.

В случаите, когато законопроектът е внесен от Министерския съвет, той ще се представя от член на Министерския съвет.